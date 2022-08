Sécheresse Les rendements des cultures d’été revus à la baisse dans l’UE

Selon le Centre commun de recherche de la Commission européenne, la sécheresse que traverse actuellement l’Europe serait la pire depuis au moins 500 ans. 17 % du territoire de l’UE est en état d’alerte, la végétation et les cultures y étant fortement affectées par le manque d’eau.

D’après les données actuelles, la Commission européenne estime que la sécheresse en cours pourrait être la pire connue par l’Europe depuis 500 ans. Ainsi, 47 % du territoire de l’UE est toujours en état d’avertissement de sécheresse - les précipitations y ont été moins élevées que d’habitude et l’humidité du sol est déficitaire ; et 17 % du territoire de l’UE est en état d’alerte, ce qui signifie que la végétation et les cultures sont gravement affaiblies par le manque d'eau, indique Bruxelles.

Les rendements de maïs, soja et tournesol revus à la baisse

« Au total, 64 % de l’Europe fait l’objet d’un avertissement ou d’une alerte, ce qui contribue à augmenter considérablement les zones à risque d’incendie dans l’ensemble de l’UE », ajoute la Commission. Les perspectives de rendement des cultures d’été, déjà mauvaises, doivent être revues à la baisse compte tenu de l’impact des fortes chaleurs. « Les prévisions actuelles de rendement pour le grain de maïs, le soja et le tournesol au niveau de l’UE sont, respectivement, inférieures de 16 %, 15 % et 12 % à la moyenne sur cinq ans », estime Bruxelles.

La Commission évoque par ailleurs les conséquences du manque de pluie sur le niveau des cours d’eau, qui affectent le secteur de l’énergie (production d’hydroélectricité, refroidissement dans certaines centrales…) et le transport fluvial.

D'après ce rapport, les régions du Sud de l'UE seront à risque jusqu'en novembre.

