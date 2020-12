Mal-être en milieu agricole Les salariés « oubliés » du rapport Damaisin, déplore la FGA-CFDT

Au terme d’une mission de six mois, le député Olivier Damaisin a remis au ministre son rapport sur le mal-être des agriculteurs le 1er décembre. Lequel se concentre uniquement sur les actifs non-salariés, ce que déplore le syndicat de salariés FGA-CFDT.

Après la remise au ministre de l’agriculture du rapport du député Olivier Damaisin sur le mal-être et la prévention du suicide en milieu agricole, le 1er décembre, la FGA-CFDT alerte cependant sur la situation des salariés du secteur, qui ne sont pas pris en compte.

« Aucune organisation de salariés en agriculture n’a été auditée, alors qu'ils représentent 60 % des actifs en agriculture », regrette le syndicat de salariés dans un communiqué du 14 décembre. Or ils ne sont pas épargnés, puisqu’en 2015, 233 salariés agricoles se sont suicidés.

« Les mesures envisagées doivent prendre en compte la particularité du monde agricole et le lien professionnel fort entre les exploitants et leurs salariés », rappelle la FGA-CFDT, qui demande à participer activement aux travaux du futur plan d’action pour lutter contre le mal-être et le suicide agricole.

