Accord post-Brexit Macron estime que « l'unité et la fermeté européennes ont payé »

• AFP

« L'unité et la fermeté européennes ont payé », s'est félicité jeudi Emmanuel Macron après la conclusion d'un accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni sur leurs relations post-Brexit.

« L'accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c'est bien le cas », a averti cependant le président français sur Twitter, ajoutant que « l'Europe avance et peut regarder vers l'avenir, unie, souveraine et forte ».

Le président français, qui depuis le début a fait pression pour le maintien d'une ligne dure en particulier sur la pêche, a également remercié l e négociateur européen Michel Barnier pour sa « ténacité ».

« Merci Michel Barnier pour votre ténacité et votre engagement à défendre les intérêts des Européens et leur unité. Grâce à vous et Ursula Von der Leyen, la solidarité européenne a montré sa force », a tweeté Emmanuel Macron.

