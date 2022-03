Flambée des carburants Manifestation d'entreprises de travaux agricoles à Caen

Des entreprises agricoles ont rassemblé jeudi une soixantaine de tracteurs près du périphérique de Caen pour demander un blocage du prix du gasoil non routier (GNR), a constaté un photographe de l'AFP.

« Aujourd'hui, on perd de l'argent quand on allume le tracteur et c'est l'assiette de tous les Français qui en pâtit » via la répercussion de la flambée des prix du pétrole sur les produits alimentaires, a déclaré Freddy Preel, délégué régional du syndicat des entrepreneurs des territoires (EDT) en Normandie.

« On demande un blocage du prix du GNR à 0,80 euro au lieu de 1,70 aujourd'hui », a-t-il ajouté. Selon Freddy Preel, près de 120 chefs d'entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers venus de toute la Normandie participaient à la manifestation. La préfecture a comptabilisé une centaine de manifestants.

« Stop aux spéculateurs », « messieurs les spéculateurs, pensez à nous ou on va mourir. Fioul en hausse de 50 %, plastiques en hausse de 40 %, je suis en colère », avait écrit un manifestant sur un grand carton à l'avant de son tracteur.

Selon Freddy Preel et la préfecture, la manifestation n'a pas entraîné de perturbation majeure de la circulation. « Tout est filtrant », a-t-il dit. La manifestation devait s'achever vers 14 h 30 selon lui.

Lundi, des actions avaient été menées dans tout le pays, par des transporteurs, des agriculteurs ou des pêcheurs pour protester contre le prix des carburants dont l'envolée s'est accentuée depuis le début de la guerre en Ukraine.

