Pac Manifestation tendue de centaines d'agriculteurs à Dijon

• AFP

Des centaines d'agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté ont manifesté parfois violemment, mardi à Dijon, pour peser sur les négociations de la future Politique agricole commune (Pac), en cours à Bruxelles.

« Sauve ton paysan »; « Agriculteurs en danger »; « Macron, fais pas le con. C'est bientôt les élections », pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les manifestants ou accrochées aux tracteurs défilant dans la capitale bourguignonne. Quelque 300 tracteurs et 400 manifestants se sont d'abord arrêtés devant la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal), enfonçant la grille d'entrée avec un tractopelle et recouvrant l'accès d'amas de fumier, de pneus et de paille ensuite incendiés, a constaté un journaliste de l'AFP.

« Les fonctionnaires de la Dréal sont là pour flinguer les paysans, pas pour l'économie ou l'environnement. Ils arrivent à tout plomber dans l'agriculture et ils sont là pour détruire l'élevage », a tempêté Antoine Carré, président des Jeunes Agriculteurs (JA) de Côte-d'Or. Dispersés à coups de gaz lacrymogène, les manifestants ont par la suite voulu se rendre place de la République, dans le centre de Dijon, mais se sont opposés aux forces de l'ordre faisant à nouveau usage de lacrymogènes. « On n'est pas là par plaisir. Certains sont désespérés », a justifié lors d'une prise de parole Christophe Chambon, président de la FRSEA Bourgogne-Franche-Comté.

Réclamer « une politique agricole commune équilibrée et juste »

En marge de la manifestation, un photographe de l'AFP a été pris à partie par un groupe de participants qui lui ont dérobé une carte mémoire. Plusieurs interpellations ont été effectuées, a annoncé le préfet, Fabien Sudry, sans donner de chiffre exact. Un policier a été blessé, a-t-il ajouté lors d'une visioconférence. Fabien Sudry a « condamné les dégradations » qu'il a attribuées à « une minorité qui ternit la cause des agriculteurs ». « Je le regrette d'autant plus que le ministre de l'agriculture (Julien Denormandie), qui est déjà revenu en Côte-d'Or il y a quelques semaines, a prévu de revoir les agriculteurs la semaine prochaine », a-t-il déclaré, précisant que la région recevait de la Pac des aides à hauteur de 600 millions d'euros pour près de 16 800 exploitations.

La manifestation, organisée à l'appel de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) de Bourgogne-Franche-Comté, avait notamment pour but de réclamer « une politique agricole commune équilibrée et juste ». La FRSEA, soutenue par les JA, veut en particulier des aides accrues pour les « zones intermédiaires » qui, comme la Bourgogne-Franche-Comté, ont des potentiels de production limités par des contraintes naturelles. Le détail de la future Pac, qui entrera en vigueur en 2023, est toujours en train d'être négocié à Bruxelles. La France travaille actuellement sur son plan stratégique national (PSN), sa déclinaison de la future Pac qu'elle doit présenter en juin à la Commission européenne, à l'instar de ses voisins de l'UE.

