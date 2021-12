Agriculteurs en difficulté Agri'écoute, c'est aussi une plateforme de discussion anonyme en ligne

Agri’écoute, le service d’écoute mis en place par la MSA pour les agriculteurs en détresse, intègre depuis le 22 novembre une plateforme de discussion en ligne, anonyme et sécurisée, permettant de discuter 24h/24 avec un psychologue.

Si les agriculteurs et salariés agricoles peuvent, depuis 2014, appeler le 09 69 39 29 19 pour dialoguer avec un psychologue en cas de détresse ou d’idées noires, la MSA vient d’étoffer son service en mettant en place une plateforme sécurisée de discussion en ligne.

Agriecoute.fr est ainsi accessible avec des identifiants identiques pour tous (identifiant : monespaceagriecoute ; mot de passe : AGRIECOUTE) qui permettent de discuter directement avec un psychologue clinicien, 24 h/24, ou de prendre rendez-vous pour un entretien avec un psychologue.

« Les deux dispositifs d'écoute et de discussions sont complémentaires. Une équipe de psychologues diplômés, spécifiquement formés à la gestion du mal-être et des situations de crise suicidaire, répondent aux appels et messages des adhérents MSA qui ressentent le besoin d'évoquer leurs difficultés. Les deux services fonctionnent week-end et nuit compris », précise la MSA.

Par ailleurs, si l’adhérent est anonyme, il peut aussi demander, « s'il le souhaite, la levée de son anonymat pour qu'un lien soit fait avec la cellule MSA de prévention du mal-être qui pourra prendre le relais pour l'accompagner de manière très personnalisée, en fonction de son état de santé et de sa situation sociale », ajoute l’organisme.

