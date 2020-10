« De la fourche à l'assiette » Une stratégie « problématique » et « protectionniste », selon les États-Unis

• AFP

Les États-Unis jugent « protectionniste » la stratégie agricole de l'UE visant à garantir la sécurité alimentaire et n'excluent pas des poursuites devant l'OMC, a averti mercredi le ministre américain Sonny Perdue.

« L'impact sur le commerce transatlantique peut être extrêmement problématique », a-t-il averti lors d'un entretien téléphonique avec plusieurs médias dont l'AFP. Il assure avoir communiqué ses réserves à la Commission européenne.

Bruxelles entend lancer dans le cadre de son « Pacte vert » une stratégie baptisée « de la fourche à l'assiette » (« farm to fork ») qui permettrait d'élargir la politique agricole commune (Pac) européenne à une quasi-politique alimentaire commune, englobant agriculture, alimentation, santé et environnement. L'objectif est de promouvoir des normes accrues en termes de cultures durables, de bien-être animal, d'étiquetage sur l'origine et les conditions de production des aliments, tout en encourageant l'accès à des régimes alimentaires plus sains - potentiellement au détriment de produits importés des États-Unis.

« Chaque nation souveraine a le droit de déterminer les cadres et réglementations pour son alimentation et ses productions agricoles (...) mais si vous tentez d'imposer ces normes dans le commerce international, cela devient très problématique », a insisté le secrétaire américain à l'agriculture.

Une poursuite devant l'OMC ?

Washington est-il prêt à poursuivre l'UE devant l'Organisation mondiale du commerce ? « Cela reste à voir, je n'aime pas agiter des menaces », a répondu Sonny Perdue. « Le choix est le facteur clé. Si nous exportons des aliments vers l'UE et que les consommateurs n'en veulent pas, c'est la loi du marché. Ce que nous demandons, c'est de laisser les consommateurs décider », soutient-il.

La stratégie européenne est « une politique très regrettable qui affectera le commerce international et la production alimentaire mondiale (...) Ce pacte vert conduira au protectionnisme, j'en ai bien peur (...) car il ne sera pas compétitif », a estimé Sonny Perdue.

Concernant d'éventuelles limitations beaucoup moins drastique sur l'usage de pesticide et d'OGM aux États-Unis, le ministre américain a évoqué une orientation « erronée » dans l'UE.

« Si les agriculteurs européens sont empêchés d'utiliser des technologiques modernes qui ont été incroyablement couronnées de succès aux États-Unis, où nous produisons davantage d'aliments sur moins d'hectares, alors (...) ils n'auront d'autre choix que le protectionnisme », observe Sonny Perdue.

Il souligne que les Etats-Unis aussi se sont fixés des « objectifs de durabilité » pour maintenir des prix alimentaires « abordables » et le revenu des agriculteurs.

