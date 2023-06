Le géant américain Bunge grossit avec l'absorption du concurrent Viterra

Les deux sociétés avaient réalisé en 2022 un chiffre d'affaires cumulé de 121 milliards de dollars.

Fondé en 1923, Bunge fait partie des quatre mastodontes mondiaux du négoce de matières premières agricoles, surnommés « ABCD » (ADM, Bunge, Cargill et Louis-Dreyfus). Il avait généré plus de 67 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier et compte près de 23 000 employés dans le monde.

Viterra, originaire du Canada et qui compte Glencore parmi ses actionnaires, avait réalisé 54 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. La société emploie plus de 17 500 personnes.

L'opération va faire émerger « une entreprise internationale de l'agro-industrie innovante, bien placée pour répondre aux attentes des marchés agricoles de plus en plus complexes, et mieux satisfaire les agriculteurs et consommateurs finaux », écrit Bunge dans un communiqué.

Pour financer la transaction, les actionnaires de Viterra recevront environ 65,6 millions d'actions de Bunge, d'une valeur estimée à 6,2 milliards de dollars. Ils recevront aussi 2 milliards de dollars en numéraire.

Bunge reprend par ailleurs à son compte la dette de Viterra, de 9,8 milliards de dollars.