Pommes de terre de conservation : une hausse trompeuse des surfaces (UNPT/CNIPT)

On assiste à une « hausse en trompe-l’œil » des surfaces françaises 2023 de pommes de terre de conservation, écrivent l’Union nationale des producteurs de pomme de terre (UNPT) et le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) dans un communiqué daté du 5 juillet.

D’après une étude de terrain menée dans les principales régions productrices et complétées par les estimations d’Agreste, les deux organisations estiment à 156 940 ha les plantations de pommes de terre de conservation (frais et industrie) en 2023, soit une hausse de 2,9 %.

Plus localement, les surfaces implantées sont notamment estimées en hausse en Picardie, Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais (respectivement + 6,1 %, + 6 % et + 1,9 %) et en baisse en Centre-Val-de-Loire et en Haute-Normandie (- 4,8 % et - 1,3 %).

Cette hausse globale de 2,9 % « ancre la poursuite de développement de la filière pomme de terre de conservation en France » tout en illustrant les « profonds bouleversements économiques » qui l’animent, écrivent l’UNPT et le CNIPT.

Cette dynamique s’explique surtout par « la demande industrielle française et européenne revenue à un schéma de hausse structurelle pré-Covid ». Et ce sont des surfaces qui étaient jusqu’en 2022 dédiées à la production de pommes de terre féculières et de plants de pommes de terre qui ont, pour une part importante, permis de répondre à cette demande.

Un « transfert de surfaces inédit » qui induit des déséquilibres au sein des différents débouchés de la filière française des pommes de terre et pose question sur le plan de la désindustrialisation (pour la fécule) et de la souveraineté alimentaire (plants), note le communiqué.

La hausse des prix a aussi favorisé la reprise des surfaces de pommes de terre de conservation en 2023, explique Agreste dans une note de conjoncture parue début juillet. Car la relation est forte entre disponibilités et prix : « les prix de la pomme de terre sont très volatils, réagissant fortement aux fluctuations de la production. En retour, le niveau des prix d’une campagne peut influencer les évolutions de surfaces plantées la campagne suivante ».

Les prix de la pomme de terre réagissent fortement aux variations de production ( © Agreste, Insee, Comptes de l'agriculture)

Quid de la récolte 2023 ? L’UNPT et le CNIPT décrivent des « conditions de début de campagne délicates » : plantations retardées par les conditions météo, levées des plants hétérogènes, végétation réduite, ravageurs, etc. Ils soulignent que la météo de cet été sera d’autant plus déterminante que la ressource en eau d’irrigation est « toujours plus contrainte dans de nombreux bassins ».

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr