Le jury d’Agritechnica pare New Holland d’or et décerne 17 médailles d’argent

C’est New Holland qui décroche la récompense suprême avec sa moissonneuse batteuse CR à double rotor axial. Le Graal n’est attribué qu’à un concept qui « donne naissance à un nouveau processus ou marque une évolution substantielle d’un processus existant », soulignent les organisateurs. Les médailles d’argent priment, elles, « une innovation pour un produit existant », en améliorant par exemple la fiabilité. Toutes ces prouesses technologiques seront à retrouver à Hanovre, en Allemagne, lors de la grand-messe du machinisme, le salon Agritechnica, organisé par la DLG du 12 au 18 novembre.

L'or pour le concept double rotor de New Holland

Développer davantage les performances des moissonneuses-batteuses devient compliqué tant leur taille et leur poids sont des éléments limitants. New Holland propose un concept grâce à sa CR à double rotor axial, dont le but est d'augmenter la puissance maximale tout en respectant toutes les restrictions. L'élément central de la gamme est donc son entraînement, dont le moteur est monté longitudinalement en fonction de l'angle d'inclinaison des rotors. La boîte de vitesses centrale est utilisée pour entraîner les rotors et les têtes de récolte. L'admission s'effectue en ligne droite, ou via un arbre en hélice. Le rotor gauche sert d'arbre intermédiaire pour le tambour d'alimentation. L'hélice est installée sur le côté droit du châssis, au-dessus du carter du rotor. Du coup, terminé les entraînements de part et d'autre du châssis, ce qui augmente donc la largeur de celui-ci. L'espace libéré a donc permis au constructeur d'élargir le canal de battage, et donc d'augmenter la puissance technique installée sur la machine.

Pour éliminer tout risque de bourrage, le logiciel effectue automatiquement des mouvements de va-et-vient habituels pour fluidifier le passage de la récolte, mais aussi oriente le flux vers le rotor le nécessitant. Question nettoyage, la marque a breveté son dispositif qui gagne 13 % en matière de largeur et alimente l'élévateur à grains de façon optimisée. Sans oublier la présence d'un capteur de pression, qui mesure la pression du vérin, donc analyse la répartition de la récolte sur les grilles.

Parmi les 250 autres candidatures, 17 sont primés d'une médaille d'argent

Steyr : Steyr Hybrid CVT, tracteur hybride diesel-électrique

Réduire les émissions de CO2 et développer une alternative au moteur diesel, sans sacrifier puissance et options. C’est le contrat rempli par le Steyr Hybrid CVT. Grâce notamment à la combinaison de la transmission CVT hydromécanique sur l'essieu arrière et du module hybride sur l'essieu avant, il bénéficie d’une puissance de sortie 260 ch (puissance maximale).

New Holland : T4 Electric Power, tracteur utilitaire automatisé entièrement électrique

« Des fonctions intéressantes en matière d’autonomie et de sécurité », met en avant le jury. À noter, un système de caméra qui assure une vision panoramique à 360° depuis la cabine ou le mode Follow-Me, qui permet au tracteur de suivre tout seul une personne identifiée, par exemple lors d’une récolte manuelle de légumes ou une pose de clôture.

Stoll : chargeur frontal télescopique

Le nouveau chargeur de Stoll est équipé d’un bras oscillant télescopique et d’un « joint extensible », qui font gagner en efficacité, en offrant une portée horizontale et une hauteur de levage augmentée, « les derniers centimètres qui manquent souvent au moment crucial, en particulier sur les tracteurs 4 cylindres de classe moyenne », constate la DLG.

New Holland : T7.270 Énergie méthane, tracteur à gaz GNL

Avec le T7.270, New Holland est le premier constructeur à présenter un tracteur à gaz « répondant aux exigences du monde agricole » équipé de réservoirs GNL d’une capacité de 200 kg. Un refroidisseur cryogénique, à la consommation faible et alimenté par un refroidisseur électrique, maintient le méthane à l’état liquide à - 162°.

Claas : régulation multidimensionnelle du relevage en 3 points pour tracteurs

Claas perfectionne « considérablement » le relevage 3 points en intégrant le bras supérieur hydraulique dans son système de commande multidimensionnel, qui assure un réglage automatique de l’inclinaison longitudinale de l’outil. Cela permet à l’outil d’être guidé parallèlement au sol et de garantir une profondeur et une qualité de travail constantes.

Saphir : GrindStar, déchaumeur

Pour garantir un déchaumage aussi superficiel que possible, le GrindStar de Saphir utilise des rotors de 75 cm à rotation passive, dont la moitié de la circonférence est constamment engagée dans le sol, qui labourent jusqu’à 2 cm. « Le GrindStar réunit les avantages des broyeurs et des herses, améliorant le processus en termes de qualité de travail et de rentabilité », résument les jurés.

All-In-One : butteuse rotative

Le nouveau buttoir rotatif développé par All-In-One produit des billons de pommes de terre uniformes tout en économisant de l’énergie. Des éléments de coupe supplémentaires évitent par exemple les risques de colmatage dus aux cultures précédentes. Tous les éléments du faîtier peuvent être remplacés individuellement, garantissant une longue durée de vie.

Zunhammer : Eco-Duo Vario, technologie d’épandage du lisier

La largeur des rampes d’épandage du lisier augmentant, la fertilisation de précision est rendue plus difficile. Avec le système Eco-Duo Vario de Zunhammer, le débit peut être réglé indépendamment pour chaque moitié de l’épandeur. « Cela permet de doubler la précision de la fertilisation, ce qui est particulièrement important pour les grandes largeurs de travail », avance le jury.

Amazone : CurveControl, épandeurs centrifuges

L’application de produits phytosanitaires entraîne, dans les virages, un surdosage côté intérieur et un sous dosage côté extérieur. Et plus les rampes sont larges, plus le problème s’accentue. La technologie CurveControl d’Amazone détermine par des capteurs le rayon de courbure et assure, par un changement automatique de buse sur la rampe, des taux d’application nettement plus homogènes.

Case IH : Forward Looking Feedrate Control, technologie pour moissonneuse-batteuse

Avec ses capteurs montés sur des supports repliables qui dépassent des bobines, le système Forward Looking Feedrate Control développé par Case IH permet une alimentation plus constante de la récolte et garantit un contrôle de la barre de coupe avec moins de contact au sol, augmentant le rendement et l’efficacité de la moissonneuse-batteuse.

Grimme : ChangeSep, séparateur interchangeable

Grimme réussit à combiner deux systèmes dans une seule machine avec son séparateur interchangeable ChangeSep, qui permet de s’adapter facilement et rapidement aux conditions changeantes du sol et de la récolte. Au final : un rythme de travail optimisé sans renoncer à une manipulation douce de la production récoltée.

Shaktiman et Grimme : Andaineur de pommes de terre avec SmartFold

Pour répondre au développement de la culture de la pomme de terre sur de petites surfaces dans les pays émergents et en développement, Shaktiman et Grimme ont conçu un andaineur adapté à ces usages, ajustant la mécanique et l’hydraulique aux petits tracteurs. Le placement des tubercules sur le sol compacté au rouleau facilite, lui, le travail de récolte.

Krone : dispositif d'affûtage sur l'ensileuse sans réajustement manuel

Manipulation plus aisée pour une sécurité accrue, pierre d’affûtage utilisée entièrement pour préserver les ressources, efficacité de la récolte augmentée, protection renforcée contre la saleté, jusqu’à 2200 cycles d'affûtage sans une seule opération de maintenance ou d’entretien… Le nouveau dispositif d’affûtage pour ensileuse de Krone promet efficacité et fiabilité.

Fendt : réglage automatique de conditionneur

Avec son réglage automatique de conditionneur, Fendt affiche un objectif clair : une teneur en matière sèche constante sur un champ et une coupe. Des données collectées, soit par satellite soit par capteur directement dans le champ, sont envoyés à l’ordinateur de la machine qui calcule et applique directement les réglages appropriés pour un fourrage plus homogène.

Lemken : iQblue Vision, système de caméra

Le système de surveillance des dents de déchaumeur iQblue Vision contrôle leur état de façon totalement automatisée et indépendante. Il détecte, à l’aide d’un algorithme d’IA, l’usure et la perte d’outil en indiquant, sous la forme d’un feu de signalisation, des avertissements. Indispensable sur des véhicules autonomes, ce système peut être utilisé sur des tracteurs standards.

Precision Planting : Radicle Agronomics, analyse des sols

Radicle Agronomics est un système qui combine la planification, l’échantillonnage, l’analyse et toute la logistique pour l’étude des sols. Plus d’étiquettes sur des petits sacs de terre : tout se fait directement sur le terrain. « De manière simple, rapide, fiable et précise, le système fournit à l’agriculteur des résultats pour prendre des décisions rapides et éclairées », saluent les jurés.

AgXeed BV et Claas : 3A – Advanced Automation and Autonomy, robotique

3A – Advanced Automation and Autonomy est un logiciel de planification pouvant être utilisé pour contrôler des robots, notamment en collaboration, pour la première fois, avec des tracteurs. Cette planification permet d’optimiser les itinéraires et, grâce à des capteurs, de s’adapter aux conditions de travail ou en cas de blocage.