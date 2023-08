Météo France classe 19 départements en vigilance rouge canicule

L'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône sont au plus haut niveau de vigilance depuis ce mardi midi. Ils seront rejoints mercredi par 15 autres : Ain, Loire, Isère, Lozère, Gard, Vaucluse, Hérault, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Aude, Lot, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne et Gers. Mercredi 23 août : 19 départements en vigilance rouge ⚠️ 🌡️#Canicule



Épisode caniculaire sur large partie Sud et Est du pays, à caractère exceptionnel en vallée du Rhône et sur sud du Massif Central du fait de son intensité et sa durée.

🔴19 départements #VigilanceRouge



👉https://t.co/w5OGXbFc7n pic.twitter.com/VsW0NP0ZxP — Météo-France (@meteofrance) August 22, 2023 La France connaît actuellement une vague de chaleur tardive pour la saison avec des températures pouvant localement dépasser 42°C - le thermomètre a atteint 43°C à Puy-Saint-Martin (Drôme). Lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, avec des températures peinant à baisser la nuit, comme à Nice avec 29,6°C comme minimale.

Le précédent record de chaleur pour une fin d'été datait de 2012, quand l'indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l'air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) avait atteint 26,44°C le 19 août. La valeur atteinte lundi, alors que le pic de chaleur n'est pas encore passé, est 5,8°C au-dessus de la normale de saison (sur la période 1991-2020), a précisé Météo-France. Cette température reste loin du record absolu de l'indicateur thermique national, établi à 29,4°C le 5 août 2022. Mais les températures moyennes les plus élevées sont généralement mesurées fin juillet-début août.

La France traverse depuis le 17 août l'une de ses vagues de chaleur les plus tardives, avec des températures prévues pour rester très élevées sur une grosse moitié sud jusqu'à jeudi.

En France, les épisodes de chaleur survenant après le 15 août sont rares : seulement six sont intervenus depuis 1947, tous au 21e siècle (2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017), confirmant les prévisions des climatologues sur les impacts du changement climatique provoquées par les émissions de gaz à effet de serre.

Lundi a été particulièrement suffocant. Dès l'aube, le thermomètre affichait déjà 30 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, le mercure a atteint 35 degrés à Bordeaux et Marseille, 37 degrés à Lyon, Perpignan et Toulouse, selon Météo-France, avec une maximale de 42,4 degrés atteinte à Vinsobres (Drôme), record absolu pour cette localité.

Mardi 22 août : 4 départements en vigilance rouge

« La moitié Nord était relativement épargnée même si on approchait les 33 à 35 degrés tout de même sur un axe central entre le Poitou, le Centre, la Bourgogne, la Franche-Comté et vers l'Alsace, voire un pic à 38 degrés à Dole dans le Jura ! Mais on restait généralement en deçà des 30 degrés plus au nord de la Loire et de la Seine », complète MeteoNews.

Mardi à 5h00 du matin, on relevait 29°C à Nice, 26°C à Marseille, 25°C à Toulouse, 24° à Cognac et 23°C à Lyon ou Clermont-Ferrand, selon Météo-France. Mardi midi, quatre départements vont passer en vigilance rouge canicule, seuil très rare franchi pour la première fois cet année, alors que 49 autres seront en vigilance orange. Des records locaux risquent encore d'être battus, avec 40 à 42 degrés attendus dans la Drôme et l'Ardèche.

La température la plus élevée jamais relevée en France est de 46 degrés à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019.

MeteoNews ajoute : « Aujourd'hui et encore davantage demain, des pointes à 40 degrés sont aussi probables sur la région de Bordeaux, voire au-delà des 40 vers la Garonne et en Occitanie, comme du côté de Dax, de Mont-de-Marsan ou encore de Toulouse ou Albi entre autres (pointes à 41 ou 42 degrés !). Les Charentes frôleront ou dépasseront aussi cette valeur très remarquable pour une fin-août avec près de 39-40 degrés attendus mercredi et jeudi après-midi ! C'est sans doute jeudi après-midi que les valeurs les plus hautes seront atteintes dans le Sud-Ouest, comme à Mont-de-Marsan ou Dax, avec près de 42, voire localement 43 degrés ! »