Arvalis dévoile sa nouvelle identité

« Jusqu’alors dénommé Arvalis–Institut du végétal, l’institut technique agricole des filières des céréales, des pommes de terre, du lin et du fourrage prend désormais le nom unique d’Arvalis, la mention "Institut du végétal" est définitivement supprimée de la marque. En outre, il se pare d’un nouveau logotype à l’aspect plus moderne et plus lisible, aux couleurs de son ADN : la R&D agricole », présente l'institut dans un communiqué.

« 20 ans après sa création, la volonté de la présidente, Anne-Claire Vial, et des agriculteurs administrateurs d’Arvalis est de mettre en accord l’identité visuelle de l’institut avec ses valeurs et ses missions. Aujourd’hui, Arvalis se positionne comme l’un des instituts de recherche appliquée leader dans l’accompagnement du monde agricole vers une agriculture innovante et soutenable. »