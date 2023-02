L’origine française du sucre est importante pour les consommateurs

Le sucre reste apprécié des Français, avec 67 % d’entre eux qui le considèrent comme un aliment de première nécessité, indique le dernier baromètre CSA pour Cultures Sucre. Néanmoins, si 8 Français sur 10 jugent important d’acheter du sucre produit en France, seulement 46 % savent que l’Hexagone fait partie des principaux pays producteurs.

Lire aussi > La France renonce aux néonicotinoïdes pour les semences de betteraves

Ce critère arrive en troisième place après le type de sucre (poudre, morceaux, etc.) et le prix, motivé par le soutien aux agriculteurs (65 %), et le maintien de l’emploi (58 %). Pour autant, la méconnaissance du secteur reste forte, puisque 50 % des Français pensent que le sucre est extrait de la betterave rouge, et que 85 % que ce sucre blanc est raffiné.

Alors que le sucre consommé en France est essentiellement issu de betteraves françaises, un travail d’information et de sensibilisation des consommateurs apparaît donc incontournable, si la filière veut pouvoir compter sur le soutien des consommateurs dans le contexte actuel.