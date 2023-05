Le projet d'une nouvelle sucrerie en Normandie abandonné

Le projet de construction d'une nouvelle sucrerie en Normandie est finalement arrêté. « La direction d'Haropa Port (Le Havre, Rouen, Paris) a confirmé l'abandon total de la collaboration avec Al Khaleej Sugar (AKS), qui ne répondait pas aux exigences du port, ni de l'Etat », a annoncé Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime dans un communiqué du 24 mai dernier.

La société dubaïote avait été retenue lors d'un appel à projets pour la revalorisation de l'ancienne plateforme industrielle Renault, située à Grand-Couronne-Moulineaux, près de Rouen en Seine-Maritime. « Le projet de méga-sucrerie a soulevé très vite de nombreuses interrogations sur sa pertinence et son impact pour notre département, notamment la filière betteravière déjà malmenée par la fin des quotas et la crise énergétique », précise la sénatrice, se félicitant de cette nouvelle.

La direction d’ @haropaport abandonne le projet d’une mega-sucrerie sur le Port de #Rouen, qui inquiétait tant. Je salue cette annonce. Travaillons maintenant à des projets industriels respectueux des habitants des rives de #Seine, concertés avec les élus des #communes concernées. pic.twitter.com/tdLoE34e9d — Céline Brulin (@Celine_Brulin) May 24, 2023

Avec un lancement envisagé en 2025, la production devait s'établir entre 650 et 850 000 tonnes annuelles de sucre blanc à destination des pays du Maghreb, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Le projet aurait représenté l'une des plus grandes sucreries betteraves d'Europe, avec 300 emplois direct et 1 000 indirects.