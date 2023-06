Pour Cristal Union, « le contexte betteravier est aujourd’hui favorable »

Si la jaunisse avait été particulièrement impactante en 2020 au sud de Paris, « la pression pucerons a pu être globalement maîtrisée cette campagne », estime à ce jour Olivier Duguet, président de la section Pithiviers/Toury pour Cristal Union. La coopérative a notamment proposé à ses adhérents « l’outil Cristal Vigi Pucerons, qui permet de localiser les pucerons présents sur le secteur et de pouvoir réagir très rapidement. On sait que la solution contre la jaunisse passera demain par la génétique. Pour autant, nous avons actuellement un certain nombre de produits de traitement foliaire qui apportent un résultat satisfaisant », indique Olivier Duguet. Si les pucerons sont arrivés tôt cette année, il faut toutefois noter que « les sommes de températures réduites du printemps ont contribué à limiter la pression », précise Hervé Fouassier, président de la section de Corbeilles-en-Gâtinais.

« Un potentiel plutôt prometteur à ce jour »

« Nous avons une implantation globalement bonne dans le secteur avec des populations régulières et des betteraves plutôt en avance. À ce jour, on peut dire que le sud de Paris dispose d'un potentiel prometteur », ajoute Olivier Duguet.

En ce qui concerne la performance betteravière, « nous sommes en train d'amorcer un virage technique très fort, indique Hervé Fouassier, avec de nouvelles solutions qui voient le jour. On peut évoquer les désherbages qui vont se simplifier avec le concept Conviso Smart (semences de betteraves Smart tolérantes à l'herbicide Conviso One), des variétés beaucoup plus résistantes à la cercosporiose... Les variétés vont aussi devenir plus rustiques et donc capables de mieux faire face aux aléas climatiques ».

Autre facteur d'optimisme : le prix des betteraves. « Cristal Union a sorti un bon résultat, ce qui permet de mieux rémunérer la betterave avec un prix final de 43,40 €/t à 16° pour la campagne 2022 et un objectif de prix supérieur à 45 €/t pour 2023 », note Hervé Fouassier. « Je crois que le souhait, c'est bien évidemment de donner de la résilience à la betterave et puis d'amener les planteurs à se réinvestir et à remettre la betterave au cœur des assolements dans notre région. Nous avons encore la capacité d'accueillir de nouvelles surfaces dans nos usines pour les années à venir », souligne Olivier Duguet. « La durée de campagne tourne autour des 100 jours aujourd'hui, on peut aller bien au-delà. »

« Sécuriser l'avenir »

Ces bonnes perspectives de prix permettent également « d'investir dans nos usines et dans notre stratégie de décarbonation pour sécuriser l'avenir, ajoute Hervé Fouassier. Cela passe par une phase de sobriété énergétique, donc des investissements afin de réduire la consommation d'énergie dans nos usines. Exemple sur le site de Corbeilles-en-Gâtinais avec le projet pilote d'installation de panneaux photovoltaïques sur les bassins d'irrigation qui vont ramener 13 mégawatts dans l'usine ».



« À plus moyen terme, la décarbonation passera également par l'exploitation des pulpes : on pourrait utiliser jusqu'à 55 % de nos pulpes pour rendre toutes nos usines autonomes en énergie d'ici 2050. Nous travaillons déjà sur des projets dans un horizon plus proche, comme sur l'usine d'Arcis-sur-Aube (Aube), mais l'ensemble sera séquencé dans le temps. Sécuriser notre approvisionnement énergétique et nos prix, ce sont vraiment les deux enjeux sur lesquels nous travaillons pour rendre nos usines autonomes et pour, in fine, rémunérer correctement la betterave sur le long terme. »