Comment utiliser les biosolutions ?

Dans ce livre blanc, nous vous expliquons les rôles que jouent les différentes solutions de biocontrôle et les biostimulants... ou comment ne pas les confondre. Alors que les biostimulants aident les plantes à passer des cap difficiles, en luttant au mieux contre les stress abiotiques, le biocontrôle regroupe des spécialités ciblant avant tout des stress biotiques, à commencer par les populations de ravageurs. L’enjeu de ce document est aussi de comprendre leur mode de fonctionnement. En matière de biosolutions, tout se joue en préventif.

Appliquées autour de la semence, en végétation ou lors du stockage des grains, les biosolutions affichent déjà des résultats très intéressants. Oui, elles apportent un plus dans la conduite des cultures même si leur efficacité peut varier d’un essai à l’autre car le positionnement et l’impact du climat jouent là un rôle clé. Voilà pourquoi, tester ces solutions dans différents contextes reste incontournable pour collecter des informations précises à l’échelle d’une région, d’un territoire ou d’une culture. Les essais sont nombreux : un impératif aussi pour asseoir la rentabilité de ces spécialités et séduire les utilisateurs.

Les biosolutions mises à l’épreuve

Si les biosolutions font de plus en plus souvent parler d’elles en grandes cultures ces dernières années, le remplacement pur et simple d’un produit phytosanitaire conventionnel par une de ces spécialités est rarement possible. Car le produit magique qui apporte un plus sans rien changer à ses pratiques, cela n’existe pas ! Il est alors question de combinaisons, d’associations, de positionnement optimal. Opter pour les biosolutions, c’est aussi faire évoluer ses habitudes : du côté des agriculteurs comme des prescripteurs. Le changement est amorcé, aidé parfois par les outils d’aide à la décision.

Demain, les biostimulants et solutions de biocontrôle seront plus techniques, plus diversifiés et activeront davantage de leviers physiologiques au sein de la plante. Le monde agricole semble prêt à les accueillir.

Au sommaire :

1- Biocontrôle, biostimulant, biosolutions... ne pas confondre

2- Pourquoi utiliser des biosolutions ?

3- Biosolutions, mode d’emploi

4- Comment bien utiliser les biosolutions ?

5- Et pour demain, quelle offre en biosolutions ?

Contenu rédigé par Terre-net Factory, proposé par Soufflet Agriculture.