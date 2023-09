Le Quadtrac 715 AFS Connect est le plus puissant de la marque

Case IH a dévoilé sa nouvelle gamme de tracteurs forte puissance nommée Quadtrac AFS Connect en amont d’Agritechnica, le salon allemand de Hanovre où le colosse fera sa première apparition publique. Un modèle supplémentaire vient muscler la série grâce à ses 778 ch sous le capot, le Quadtrac 715 AFS Connect. C’est dorénavant le plus puissant des tracteurs construits par la marque. Selon le responsable marketing produit du constructeur, Franz Josef Silber : « Le principe derrière le développement du Quadtrac 715 n’est pas simplement plus de puissance. Nous voulions une machine capable de répondre aux exigences des plus grandes exploitations agricoles, pour faire fonctionner les outils à leur vitesse optimale et en augmentant la cadence de travail pour réaliser les travaux au moment opportun. Nous voulions aussi respecter davantage les sols grâce à une plus grande empreinte au sol et en limitant le nombre de passages. »

Inutile de chercher les roues, ce modèle ne sera commercialisé qu’en version à quatre chenilles ! Sous le capot, le constructeur installe son moteur maison d’origine FPT, le Cursor de 16 l de cylindrée. Soit 23 % de plus que le bloc Cursor 13 l TST. Résultat : 778 ch disponibles à 1 900 tr/min de régime et côté couple, le max atteint 3 255 Nm à 1 400 tr/min. Pour fournir cette puissance, le motoriste utilise un turbocompresseur à refroidissement intermédiaire et à deux étages. De quoi garantir la réponse rapide du moteur aussitôt que sa charge augmente. Notons aussi que les temps d’arrêt au stand pour ravitaillement devraient être limités grâce au réservoir installé à l’arrière, embarquant tout de même 1 968 l de carburant. La puissance est ensuite transmise à la transmission PowerDrive dernière génération à 16 rapports. C’est celle que Case IH a présentée récemment sur le millésime actualisé des Quadtrac AFS Connect.

Des chenilles plus longues pour moins tasser le sol

Côté chenilles, il s’agit d’une nouvelle version, que la marque annonce comme étant très différente de celle des autres modèles Quadtrac. Elles sont plus longues de 305 mm pour renforcer le contact avec le sol, mieux transférer la puissance, mieux tracter et ça en limitant la compaction. La roue motrice aussi prend de l’embonpoint et passe de 910 mm à 1 008. De quoi engager cinq pattes de chenilles sur la roue et ainsi maximiser le couple et la durée de vie du caoutchouc.

Les ingénieurs de l’usine de Saint-Valentin en Autriche n’ont pas oublié le design de l’engin. Pour le différencier des autres étalons de l’écurie, il suffit de jeter un œil au capot. Celui-ci se relève 31 % plus haut que les autres, soit à 34° contre 26, pour libérer et faciliter l’accès aux organes nécessitant un entretien régulier. Pour le manipuler, il suffit d’actionner l’interrupteur situé dans un boîtier verrouillable près des marches d’accès à la cabine. Autre nouveauté : l’éclairage, avec des feux de route à Led et des phares de travail totalisant 25 420 lumens, 11 % de puissance en plus, la bête risque d’en éblouir plus d’un. Sans compter qu’ils sont complétés par des feux de travail installés sur la cabine et proposés en trois packs dont le niveau supérieur offre carrément 45 600 lumens de plus le tout réparti sur 360 ​​degrés.

10 t de capacité de relevage et jusqu’à 428 l/min de débit hydraulique

Question capacité, la barre de traction de catégorie 5 correspond à la puissance du tracteur. Il peut bénéficier en option d’un attelage trois points de catégorie 4 comme sur ses petits frères. Autant dire que ses muscles sont gonflés puisqu’il soulève jusqu’à 10 t. En matière de distributeurs hydrauliques, l’opérateur peut en avoir jusqu’à huit sous le coude, alimentés par une pompe SmartTorque à double débit délivrant 216 l/min (428 l/min avec la version en option).

La cabine du dernier-né de la gamme Quadtrac de Case IH embarque un siège en cuir équipé d'un système de refroidissement et de chuffage pour davantage de confort. ( © Case IH)

À l’extérieur, l’accès à la cabine a été sécurisé et facilité grâce aux marches rotatives en forme d’escalier. Sans oublier le confort, qui monte encore d’un cran grâce à la suspension à quatre points. À l’intérieur, l’opérateur profite de davantage d’espaces de rangement. Éclairage, son… les options améliorent l’expérience utilisateur. Le système de rails intégré dans la garniture de pavillon droite et le montant facilitent la fixation du moniteur. Le bolide peut transporter un deuxième terminal AFS Pro 1200 si nécessaire, pour gérer la fonction AFS AccuGuide et la gestion des fourrières AccuTurn Pro. Sans omettre la gestion des outils Isobus et le guidage. Pour découvrir l’engin en chair et en os, rendez-vous sur le stand de la marque au salon allemand Agritechnica de Hanovre, qui se tiendra du 12 au 18 novembre prochains.