E. Macron espère que l'inflation alimentaire sera « absorbée d'ici à l'automne »

« L'objectif c'est qu'on absorbe cette inflation d'ici à l'automne pour, j'espère, revenir dans des terres plus connues et plus normales », a déclaré le chef de l'Etat sur TF1.

Alors que l'inflation dans les rayons des supermarchés a encore été mesurée à près de 15 % sur un an en avril, Emmanuel Macron a affirmé vouloir « remettre un peu tout le monde autour de la table pour essayer de baisser certains prix pour accompagner nos compatriotes ».

La semaine passée, le gouvernement avait encore demandé aux industriels de l'agro-alimentaire de participer à l'effort collectif pour limiter la hausse des prix, en appelant « à leur sens de la responsabilité ».

Lire aussi : Inflation alimentaire - Bruno Le Maire demande un effort aux industriels

« On a des grands groupes (de l'agro-alimentaire, ndlr), sur certains produits, ils ont vite répercuté la hausse, ils ont moins vite répercuté la baisse », a déploré Emmanuel Macron, qui voudrait voir ces industriels « rouvrir les négociations » commerciales avec la grande distribution. « On veut qu'il n'y ait pas de marges exceptionnelles qui soient faites dans ces années difficiles pour nos compatriotes », a-t-il insisté, plaidant pour « d'abord mettre la pression sur des grands groupes de distribution quand on s'aperçoit qu'ils jouent un peu sur les marges ».

Le chef de l'Etat a également confirmé que le "trimestre anti-inflation" « pourra être » prolongé « si c'est nécessaire » au-delà du 15 juin, affirmant que ce « bouclier » avait « montré son efficacité ». Durant cette opération, qui court depuis le 15 mars, les supermarchés s'engagent à vendre une sélection de produits au « prix le plus bas possible », formule leur laissant une grande liberté de manœuvre.

Le gouvernement affirmait la semaine dernière qu'« en moyenne depuis sept semaines, les prix des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13 % dans le panier », revendiquant s'appuyer sur des chiffres de la Répression des fraudes (DGCCRF).

Mais lundi, l'influente association de consommateurs UFC-Que Choisir a assuré que « malheureusement, cette déclaration est fausse », évoquant une hausse moyenne de 1,5 % chez Intermarché, de 1,4 % chez Casino, de 1 % chez Système U, stabilité chez Carrefour et baisse ténue chez Auchan, de 0,3 %.