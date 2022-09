Weather Market Les conditions de semis s'améliorent aux US et en France

Les pluies arrivent tardivement en France et risquent de gêner les travaux de moisson. Les semis d'hiver devraient toutefois s’en trouver facilités.

Les pluies améliorent les conditions de semis aux US et en France. (©Pixabay)Les précipitations s’installent finalement de manière durable en France et en Allemagne. Ces apports ressortent toutefois bien trop tardifs pour améliorer sensiblement les potentiels de production de maïs et de tournesol après des mois d’un climat extrêmement sec et chaud. Les averses, parfois très intenses, risquent désormais surtout de gêner des travaux de moisson débutés très précocement. Les conditions de semis ressortent toutefois bien meilleurs et les premiers colzas semés profitent actuellement de bonnes conditions pour débuter leur développement.Les États-Unis connaissent également une fin d’été bien plus humide. Ces apports ressortent eux-aussi trop tardifs pour pleinement relancer les potentiels des cultures de maïs, mais le soja US profite pleinement des précipitations. Les semis de blé d’hiver devraient également s’en trouver facilités. À noter toutefois, un excès hydrique notable est désormais rap...