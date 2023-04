Des écolodges ou tiny houses, prêtes à louer, dans vos champs

Depuis 20 ans, Un lit au pré installe des écolodges, entièrement aménagées, dans les exploitations agricoles de plusieurs pays : les Pays-Bas au début, précurseur en matière de tourisme vert, et l'Angleterre avant de s'implanter en France en 2014. La philosophie : proposer des hébergements naturels et insolites (sans électricité ni Wi-Fi pour pouvoir déconnecter) à la campagne, mais tout confort (eau chaude notamment) et chez les principaux habitants et acteurs économiques de ces territoires, les exploitants agricoles. Environ une trentaine d'écolodges − 3 à 6 par ferme − ont vu le jour, un peu partout dans le pays, mais la start-up ambitionne d'atteindre les 300 et recherche donc de nouveaux sites d'implantation.

Vous n'avez qu'à plus qu'à accueillir vos hôtes !

Vous êtes intéressé ? « Il suffit de déposer une demande sur notre site internet, nous répond Adrien Gabillet, directeur France d'Un lit au pré et CEO d'Agrivillage, que nous avons interrogé au dernier salon de l'agriculture. Après l'avoir étudiée, nous venons vous rencontrer et visiter votre exploitation pour vérifier qu'elle correspond à nos critères : lieu calme et suffisamment isolé par rapport aux voisins, aux voies de circulation, etc., mais facilement accessible, présence d'une parcelle de 0,6 à 1 ha avec assainissement et raccordement à l'eau. »

À savoir : ce sont les mêmes règles que pour le camping à la ferme : une déclaration de travaux mais pas de permis de construire notamment, 6 emplacements maximum, hébergements démontables, avec douches et toilettes privatifs. « Nous veillons aussi à ce qu'il y ait de l'élevage et à ce que les pratiques agricoles soient durables, enchaîne Adrien. Si chaque partie se met d'accord, un contrat de 5 ans est signé. »

Gérer ni l'administratif, ni la communication

Adrien Gabillet, directeur France d'Un lit au pré, nous présente « ses écolodges, en pleine nature (sans électricité ni Wi-Fi) mais tout confort ». (©Un lit au pré)

De même que pour la conception, les travaux et l'équipement intérieur (même la vaisselle et les draps/serviettes sont fournis), les producteurs n'ont pas à se soucier de la location des yourtes, possible d'avril à octobre. « Ils ont envie d'accueillir du public mais n'ont pas forcément de compétences touristiques. On les décharge également de tout l'administratif (les réservations, la facturation entre autres), du service client en amont et aval, de la communication, du marketing... Ainsi, ils peuvent se consacrer à l'accueil de leurs hôtes, les échanges avec eux autour de leur métier, l'organisation d'activités diverses, simples, pédagogiques et ludiques. Seul le ménage courant doit être effectué. De novembre à mars, les écolodges sont hivernées et entretenues par nos équipes. »

Le but est également de diversifier les sources de revenu. « La rémunération moyenne s'élève à 5 000 €/écolodge, soit jusqu'à 30 000 €/an net pour l'exploitant qui en possède six. Il n'a rien à investir au départ. Un lit au pré prend une commission sur chaque hébergement loué », précise le directeur. Sans compter que les producteurs en vente directe ont là une clientèle toute trouvée pour acheter leurs produits (idem pour les tables d'hôtes). Le taux d'occupation annoncé est de 92 nuitées/an/écolodge (séjours d'une durée de 2 à 7 nuits) et le taux de fidélisation de 43 % d'une année sur l'autre.

En vidéo : Ce qu'il faut savoir avant de monter un projet agritouristique

Peu de conditions à remplir

Prestation similaire avec Parcel tiny house, mais avec des tiny houses donc, de 15 à 18 m2, elles aussi écoconçues, soit « sans empreinte sur l'environnement », tout confort telle « une chambre d'hôtel au milieu des champs », image Camille Fabre, coassociée de la fondatrice et responsable du développement commercial, et déconnectées des écrans : ordi, portables, etc. Elles sont équipées de panneaux solaires, pour être autonomes en énergie, de toilettes sèches et d'un système de récupération et filtration des eaux de pluies pour la douche.

La première est arrivée en août 2020 chez un viticulteur du Bordelais et on en compte maintenant 25 sur l'ensemble du territoire, à raison d'une à deux par ferme. Objectif : une centaine en 2024, en « essayant de refléter la diversité de l'agriculture et des terroirs ». Ici, ce sont essentiellement de courts séjours ou des week-ends. D'où l'intérêt d'être malgré tout proche d'une métropole.

« Une chambre d'hôtel au milieu des champs », image Camille Fabre, coassociée de la fondatrice et responsable du développement commercial. (©Parcel tiny house)

Comme pour Un lit au pré, les agriculteurs intéressés peuvent contacter l'entreprise, qui échange avec eux et visite les lieux pour « étudier la faisabilité du projet ». « Une rencontre technique et humaine », aime à dire Camille. Le partenariat s'établit sur une durée de 4 ans. Les conditions à remplir sont semblables à celles listées précédemment : disposer d'une parcelle non cultivée et aménagée comme pour du camping à la ferme (40 m2 minimum), dans un endroit agréable, proposer de participer aux activités agricoles, et être impliqué dans la préservation de l'environnement. Parcel tiny house assure l'installation des hébergements, l'accompagnement préalable pour les dossiers d'urbanisme, la gestion des locations, la communication, le marketing, les exploitants simplement l'accueil des clients et l'intendance inhérente sur place.

« Cela apporte de la visibilité à ceux qui vendent en direct. Et surtout un revenu complémentaire − 5 000 à 10 000 €/an/tiny − sans investissement de départ, ce qui permet de rentabiliser des parcelles non exploitées », complète Camille Fabre. La jeune femme se réjouit des relations se nouant entre les agriculteurs et leurs hôtes, et entre les exploitants engagés dans la démarche, qui partagent les mêmes valeurs, apprécient de discuter ensemble de leur expérience et de se rencontrer, comme chez Un lit au pré d'ailleurs.