Moscou prévoit d’exporter 25,5 Mt de grain entre février et juin

Le gouvernement russe a mis en place un quota d’exportation de céréales pour la suite de la campagne de commercialisation 2022/23. Du 15 février au 30 juin prochains, ce quota s’élève à 25,5 Mt, soit 2,3 fois plus que l’an dernier sur la même période.

Cette hausse des exportations prévues par Moscou s’explique surtout par la récolte céréalière (blé, maïs et orge) record de 2022. Fin septembre, Vladimir Poutine l’estimait à 150 Mt.

D’après le Conseil international des céréales, la Russie a produit 95,4 Mt de blé en 2022, contre une moyenne quinquennale d’environ 78,2 Mt. La récolte est aussi évaluée en hausse en orge, à 22,1 Mt (+ 3,1 Mt/moyenne 5 ans) et en maïs, à 15 Mt (+ 1,5 Mt/moyenne 5 ans).

#Russia #Wheat production & exports keep rising. #USDA expected only 91 mmt in Dec. report. Official Russian data suggests 102 mmt. pic.twitter.com/0QspBihkvR