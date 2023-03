L’accord céréalier renouvelé pour 60 jours… au moins

L’initiative céréalière en Mer noire, signée à Istanbul en juillet 2022 pour permettre à l’Ukraine d’exporter ses productions alimentaires malgré la guerre et renouvelée une première fois le 18 novembre, a été reconduite ce week-end, ont annoncé les Nations unies.

La durée de ce renouvellement reste incertaine : côté ukrainien, on a annoncé une prolongation de 120 jours mais la Russie menace de sortir de l’accord dans 60 jours si les sanctions occidentales à son encontre sur les paiements, la logistique et les assurances ne sont pas levées.

#BlackSeaGrainInitiative agreement is extended for 120 days. Grateful to @antonioguterres @UN , President Erdogan, Minister Hulusi Akar & all our partners for sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M tons of???? grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d

« Si Washington, Bruxelles et Londres veulent que les exportations ukrainiennes de nourriture se poursuivent par le corridor maritime humanitaire, ils ont deux mois pour exempter de leurs sanctions toute la chaîne d'opérations qui accompagne les exports agricoles russes », a ainsi déclaré l'ambassadeur russe à l'Onu, Vassily Nebenzia, le 18 mars.

#Nebenzia: If Washington, Brussels, & London want for ???? food exports to continue through the humanitarian sea corridor in their interests, they have 2 months to exempt the entire chain of operations that service ???? agricultural exports from sanctions with the help of the #UN. pic.twitter.com/AGGDNFRsQK