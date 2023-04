Les exportations ukrainiennes de blé ont été dynamiques sur le premier trimestre

Les exportations de blé ukrainien des trois premiers mois de 2023 ont dépassé la moyenne quinquennale sur ce trimestre, annonce UkrAgroConsult dans un point de conjoncture paru le 12 avril.

C’est la Turquie qui a été le principal acheteur de blé ukrainien, avec 20 % des exportations totales. Deuxième et quatrième importateurs, à respectivement 16 % et 7 %, la Roumanie et la Pologne « s’opposent activement aux importations incontrôlées de céréales ukrainiennes », rappelle le cabinet.

Pour l’orge, « les exportations de la saison 2022/23 ont considérablement diminué en raison de la faible production de 2022 ». La Chine, d’habitude principal client en orge ukrainienne, est tombée à la quatrième place, la Turquie et l’Espagne ont chacune représenté 21 % des expéditions ukrainiennes.

La Roumanie est sur le début de la campagne 2022/23 la première destination, mais une grande partie des orges importées ont transité vers des pays-tiers. UkrAgroConsult indique relever son estimation des exportations de blé et d’orge pour 2022/23 en raison d’une révision en hausse de la production 2022 et d’une « demande étrangère constamment élevée ».

Du côté du maïs, la Chine est devenue le premier client de l’Ukraine en « augmentant soigneusement ses importations en 2022/23 » et atteint depuis décembre 800 000 t de maïs ukrainien importé chaque mois.

Notons que dans ses prévisions d'avril, le département américain de l'agriculture (USDA) a également relevé ses estimations d'exports céréaliers ukrainiens.

????????The Black Sea grain export deal is doing its job according to 22/23 USDA forecast evolution. Small growth in #Ukraine crops since mid-2022, but its #corn + #wheat export outlook has more than doubled since then. The rise in #Russia's numbers also boosts available grain. pic.twitter.com/YRx56VlnuL — Karen Braun (@kannbwx) April 12, 2023

UkrAgroConsult revient aussi sur les conditions de culture en vue de la récolte 2023 : « selon le Centre hydrométéorologique ukrainien, à la fin du mois de mars, les cultures d'hiver étaient dans un état bon à excellent dans la plupart des régions » et « les semis d'orge et de blé de printemps se poursuivent ».

Combinée à des précipitations supérieures à la normale en mars, la « hausse imminente de la température » annonce « une bonne productivité céréalière » et les prix des engrais ont baissé en Ukraine ces cinq derniers mois. Si bien que le cabinet d’analyses a relevé son estimation des rendements 2023 pour le blé et l’orge.

According to the April 2023 JRC MARS Bulletin, mild temperatures and sufficient rainfall since the start of the winter season maintain a fair-to-positive yield outlook for winter crops in most of the Ukraine ????. Crop monitoring by ? @EU_ScienceHub? https://t.co/FAXRJ22O7G — Salla Saastamoinen (@SallaLoi) April 12, 2023