Des inondations freinent le transport du grain et des engrais sur le Mississippi

Le trafic par barges est interrompu sur une grande partie du Haut-Mississippi et la situation devrait perdurer pendant plusieurs semaines, a annoncé le 27 avril l’USDA, dans un rapport consacré au transport de produits agricoles.

Artère majeure acheminant vers le golfe du Mexique quelque 60 % des céréales US destinées à l’export, le fleuve atteint un niveau historiquement haut dans plusieurs zones en raison d’une fonte des neiges supérieure à la moyenne qui inonde les voies navigables.

Les écluses et barrages situés au nord de l’écluse 17, vers New Boston (Illinois), devraient rester fermées pendant trois semaines à cause du risque de crue, et le transport de marchandise est interdit sur deux tronçons du fleuve. Des précipitations supplémentaires dans les jours qui viennent pourraient prolonger la mesure et mener à la fermeture d’écluses situées plus au sud, prévient l’USDA.

Selon l’USDA, les mesures de fermetures d’écluses du Mississippi pourraient s’étendre le 5 mai jusque l’écluse 22, vers Saverton (Missouri), pour deux semaines. (©Wikimedia commons, US Army)

Cette situation risque de ralentir les exportations de céréales et de soja restant à expédier sur le marché mondial, mais surtout de perturber les livraisons d’engrais vers le Midwest pour les semis de printemps : les expéditeurs devront trouver des moyens de transport alternatifs (camion, train) et potentiellement plus coûteux.

À l’automne dernier, c’était au contraire la sécheresse qui avait fait chuter le niveau du fleuve à des niveaux historiquement bas et avait freiné les expéditions de céréales par barges.