L’Ukraine et l’Otan vont discuter des exports céréaliers en mer Noire

Le Conseil Ukraine-Otan se réunira ce mercredi 26 juillet pour discuter de la sécurité en mer Noire et notamment du corridor qui permettait d’assurer les exportations de grains ukrainiens par voie maritime jusqu’à ce que la Russie se retire de l’Initiative céréalière en mer Noire, lundi 17 juillet. Le but sera « de se consulter sur les derniers développements et de discuter du transport des céréales ukrainiennes via la mer Noire », a fait savoir la porte-parole de l’Otan, Oana Lungescu, rapporte l’AFP.

Cette rencontre a été planifiée à la demande de Volodymyr Zelensky, lors d’un appel téléphonique au secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg. « Bonne conversation téléphonique avec le président Zelensky sur le retrait russe de l’accord céréalier. Nous condamnons fermement la tentative de Moscou d’utiliser l’alimentation comme moyen militaire », a commenté ce dernier sur Twitter après l’appel. « Nous avons aussi identifié avec M. Stoltenberg les priorités et les prochaines étapes nécessaires pour débloquer le corridor céréalier de la mer Noire et son opération durable », a de son côté écrit le président ukrainien.

Dans un message vidéo publié ce samedi sur le réseau Telegram et relayé par le site Ukrinform, il a aussi réaffirmé sa demande d’adhésion à l’Otan, pour « garantir de façon fiable la sécurité et la paix pour toute l’Europe ». « Toute déstabilisation en mer Noire et la perturbation de nos routes d’exportation vont provoquer des difficultés qui auront un impact partout dans le monde », notamment « une crise des prix », a-t-il ajouté.

Le 11 juillet, réunis lors d’un sommet à Vilnius (Lituanie), les Alliés de l’Otan avaient décidé d’intensifier leur partenariat politique avec Kiev, notamment via la création du Conseil Ukraine-Otan.

Les attaques russes sur la ville portuaire d’Odessa se sont particulièrement intensifiées ces derniers jours. Ce lundi, le commandement opérationnel ukrainien a dénoncé la destruction d’un hangar à grains suite à une attaque de drones. À l’approche d’un sommet Afrique-Russie, Vladimir Poutine a quant à lui assuré que la récolte russe, annoncée abondante, pourra remplacer les exportations ukrainiennes vers les pays africains.

