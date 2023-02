En grandes cultures, les procédures judiciaires ont bondi de 33 % en 2022

|

Selon l’étude annuelle du cabinet Altares, 994 défaillances d’entreprises agricoles ont été enregistrées en 2022, soit une hausse de 10,6 % en un an. Malgré cette sensible augmentation, le secteur agricole encaisse bien mieux que les autres l’après-Covid, marqué par la hausse des prix, et donc des charges. Si les exploitations d’élevage ont bien résisté aux difficultés économiques, avec moins d’ouvertures de procédures en 2022 qu’en 2021, le secteur des cultures souffre, avec une hausse de 33 % en un an.