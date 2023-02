France 2030 : 20 millions d'euros pour l'enseignement agricole

L'enseignement agricole sera doté d'un fonds de compétence de 20 M€ dans le cadre du plan d'investissement France 2030 : c'est ce qu'a déclaré le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, au salon de l'agriculture hier, à l'issue d'une réunion sur le pacte et la loi d’orientation et d’avenir agricoles.

Pour rappel : annoncé en septembre dernier par Emmanuel Macron aux Terres de Jim, l'événement grand public annuel de Jeunes Agriculteurs, ce texte vise à favoriser le renouvellement des générations agricoles ; actuellement dans la phase d'élaboration, il s'articule autour de quatre axes : l'orientation et la formation, la transmission des exploitations, l'installation des agriculteurs, la transition et l'adaptation au changement climatique. Selon Marc Fesneau, il devrait voir le jour au cours de l'été 2023.

Grâce à cette enveloppe de 20 M€, une partie de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) "Compétences et métiers d’avenir" de France 2030 sera désormais consacrée à l’enseignement agricole et à l’innovation pédagogique. L'objectif du ministère : « accélérer le développement des nouveaux outils, compétences et qualifications au service de l’agriculture de demain : hydraulique, robotique agricole, biocontrôle, par exemple, afin de renforcer notre souveraineté alimentaire dans un contexte de changement climatique », insiste-t-il dans un communiqué.

Ceci en développant « une offre de formation attractive, innovante, en adéquation avec les besoins d’adaptation de l’agriculture » et en aidant « l’enseignement agricole à conforter sa capacité d’innovation et ses synergies avec le réseau d’acteurs des territoires, de la recherche, de l’enseignement supérieur, des entreprises, autour des métiers et compétences d’avenir de l’agriculture française (adapter les programmes, les intervenants, les modalités d’apprentissage…) ».

« L’augmentation générale et la diversification des compétences des actifs agricoles doivent être accélérées, pour accroître la compétitivité de notre agriculture, assurer la souveraineté alimentaire, faciliter les transitions et renouveler les générations d'agriculteurs », conclut le ministre de l'agriculture.