La récolte de blé en Australie pourrait dépasser 40 Mt

La production australienne de blé est record cette campagne : le département américain de l’agriculture (USDA) l’estime à 36,6 Mt et le Conseil international des céréales (CIC) à 38,1 Mt. Pour certains experts locaux, elle atteindrait 40 Mt voire 42 Mt « compte tenu des rendements plus élevés que prévu à la fin de la campagne ».

According to the latest analysts' estimates, the wheat production in Australia will reach a record 42 million tons given the higher than expected yields at the end of the campaign. In Western Australia, wheat production is projected at 16 million tons, up from 13 million tons.