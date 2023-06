Les exports français de blé sur cette campagne encore revus en baisse

Comme le mois dernier, FranceAgriMer vient de réduire de 100 000 t son estimation des exportations françaises de blé tendre hors-UE sur la campagne de commercialisation 2022/23 qui s’achève.

Cette baisse a été actée au vu du manque de dynamisme à l’export ces dernières semaines et « des line-up sur les deux prochains mois », précise Paul Le Bideau, chef adjoint de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer. Les volumes exportés chaque mois sont, de fait, en baisse continue depuis décembre.

© FAM (d'après douanes françaises et Refinitiv, données arrêtées au 31 mai) - Les exportations françaises de blé tendre se réduisent de mois en mois depuis décembre

Avec un chiffre stable pour les expéditions vers l’UE, la France exporterait donc en tout 16,7 Mt de blé tendre sur cette campagne, contre 16,8 Mt en 2021/22 et 13,6 Mt en 2020/21. Voilà qui détend le stock final escompté à 164 000 t, et porte à 9 % le ratio stock/consommation (comme en 2021/22, et un point de plus qu’en 2020/21).

Pour l’orge aussi, l’institut national revoit à la baisse les exports par rapport au mois dernier, sur la base d’exportations moins dynamiques : - 30 000 t vers les pays de l’UE et - 50 000 t vers les pays tiers, pour un total exporté qui s’élèverait à 6,29 Mt (6,2 Mt la campagne précédente et 5,7 Mt sur 2020/21). Le rapport stock/consommation passe ainsi à 13 % contre 11 % estimé en mai, 12 % en 2021/22 et 8 % en 2020/21.

À l’inverse, les exportations de maïs grain sont attendues en hausse par rapport à la dernière prévision : + 20 000 t vers l’UE, en particulier vers l’Italie et le Benelux, et + 10 000 t vers les pays tiers. À 3,69 Mt, le volume total exporté resterait néanmoins très en deçà des campagnes 2021/22 (5,6 Mt) et 2020/21 (4,6 Mt). Le stock final est logiquement revu en légère baisse, mais suffisant pour atteindre un ratio stock/consommation de 22 % (19 % en 2021/22 et 15 % en 2020/21).

