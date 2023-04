Mouv'N pour « améliorer l'efficience de l'azote »

Grâce à un programme de recherche et développement en collaboration avec l'Université de Caen et l'Inrae, Via Vegetale a développé le Mouv'N, qui « stimule 2 enzymes clés du métabolisme de la plante : la nitrate réductase et la glutamine synthétase ». L'objectif : « l'absorption de l'azote du sol, l'assimilation de l'azote dans les acides aminés et la remobilisation de l'azote vers les grains », explique l'entreprise.

« Le Mouv'N s'applique en pulvérisation foliaire à raison de 500 g/ha au stade dernière feuille étalée pour le blé, floraison pour le colza et 8 feuilles pour le maïs. Les expérimentations publiées dans la revue scientifique estiment un gain de rendement de 3 à 4 q/ha en blé tendre d'hiver et de 0,2 point de protéines (Maignan et al., 2021). »