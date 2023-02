Un peu de pluie en vue et le retour d'un froid modéré

Des valeurs printanières depuis lundi

Les températures affichaient des valeurs remarquables lundi 20 février en France, avec plus de 15 degrés au sud de la Loire, jusqu'à la vingtaine du Limousin à l'Aquitaine. La palme revenait à Saint-Girons dans l'Ariège avec 22,5 degrés, contre 21,7 à Tarbes et à Pau, ou encore 21,5 à Aurillac et 21,2 à Mende à 932 mètres d'altitude.

Et ce mardi se montre tout aussi doux avec les 15 degrés approchés en Bretagne et sur le Cotentin. Seul le nord de la Seine et les frontières du Nord-Est restent un peu en deçà avec 10 à 12 degrés, soit tout de même un niveau de mois de mars.

Enfin un peu de pluie en vue

Ce temps remarquablement doux sera tout de fois de courte durée, puisque dès mercredi une perturbation traversera la France d'Ouest en Est, ramenant de nombreux nuages et quelques pluies : des pluies bienvenues par ce mois de février très sec.

Puis une nouvelle perturbation un peu plus active traversera le pays mercredi, ramenant près de 10 à 20 millimètres en 24 heures sur une large moitié sud notamment.

En 48 heures c'est donc 20 à 40 litres d'eau au mètre carré qui tomberont sur les deux-tiers sud de la France, comblant en partie le déficit accumulé depuis le début du mois. Les pluies seront en revanche insuffisantes sur la moitié Nord (à peine 1 à 10 millimètres en 48 heures).

Autre série record depuis le début des mesures :

Après 31 jours sans pluies significatives sur la France, février 2023 pourrait être légèrement au-dessus de normes de température (+0.3°C avec une marge d'erreur de +/- 0.2°C).

Il serait le 13ème mois de suite au-dessus des normes. pic.twitter.com/H0Mna1bI7y — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) February 21, 2023

Net rafraîchissement, neige en montagne

Et avec le passage de ces deux zones pluvieuses, les températures accuseront une baisse très marquée, puisqu'il ne fera plus que 5 à 10 degrés pour la journée de jeudi, à peine 12 sur le flanc Est et Sud-Est du pays.

La neige fera en outre son retour sur les massifs, autour des 800 mètres sur les Pyrénées-Atlantiques, 1 100 à 1 800 mètres sur les autres massifs.

Vers un coup de froid modéré d'ici au début de semaine prochaine

Puis le mercure accusera une nouvelle chute possible à partir de ce week-end : les valeurs seront alors proches des normales de janvier sur une grande partie du pays, et les gelées seront de nouveau fréquentes.