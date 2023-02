« Pas de pluies significatives depuis plus de 20 jours »

« La sécheresse du printemps et de l'été 2022 n'aurait dû être qu'un mauvais souvenir, lorsqu'à l'automne, des pluies un peu plus fréquentes et abondantes ont enfin fait leur retour. Certains mois comme septembre ou octobre ont parfois été excédentaires, notamment dans l'Est. Mais depuis décembre, dans une période où d'ordinaire, les perturbations pluvieuses (ou neigeuses) sont fréquentes, la récurrence de conditions anticycloniques a sensiblement changé la donne, et les déficits pluviométriques sont à nouveau préoccupants au sortir de cet hiver 2022-2023 », souligne Christophe Mertz, de MeteoNews.

Un mois sans pluie notable

« Dans l'Est par exemple, cette première quinzaine de février est la plus sèche depuis au moins 1959 avec moins de 5 mm mesurés à Nancy, Strasbourg, 6,6 mm à Besançon, précise le météorologue. À Lyon, le cumul de ce mois de février n'atteint même pas 1 mm ! Idem vers les Pyrénées et le sud-ouest du pays où la plupart des stations restent encore bloquées à 0 mm. »

Il n'y pas eu de pluie significative en France depuis 24 jours (record sur la période hivernale).

L'image des cumuls de précipitations sur les 15 prochains jours prévue par GFS est éloquente??. Le pays pourrait vivre son mois de février le plus sec depuis le début des mesures. pic.twitter.com/FVZH7q9OOs — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) February 15, 2023

« À Grenoble, il est seulement tombé 19 mm de pluie depuis le 1er janvier. Le bimestre janvier-février le plus sec (qui a été observé en 1993 avec 44 mm) pourrait donc être largement battu si la situation n'évolue pas radicalement d'ici la fin du mois. Rappelons que la normale pour cette période s'élève à 141 mm... »

« La situation n'est guère meilleure au niveau de l'enneigement avec là aussi des déficits de hauteur de neige importants notamment dans les Alpes et les Pyrénées. » « Seule consolation, les conditions anticycloniques favorisent une fonte assez lente du manteau neigeux et les nuits parfois froides ont pu permettre de maintenir la neige de culture. Sur les Vosges, le Jura ou le Massif Central, le manteau neigeux résiste, avec des limites d'enneigement autour de 800 ou 1 000 m et avec 20 à 40 cm en général entre 1 000 et 1 500 m. »

Une évolution plus favorable ?

« Les conditions vont encore rester relativement sèches pour les 7 prochains jours, mis à part quelques faibles pluies éparses vers le nord-est ce week-end. Malgré tout, un changement semble se profiler autour du 22-23 février prochain, où des conditions plus perturbées pourraient enfin faire leur retour sous nos contrées. »

Après un mois record sans pluie significative, un espoir?? ! Bien qu'incertains, les scénarios renouent avec la pluie (notamment un axe SO-NE).

Cela nous évitera un février 2023 sur le palmarès des plus secs, mais cela reste ponctuel et insuffisant pour les nappes phréatiques

1/2 pic.twitter.com/SW4Mq0IdOI — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) February 17, 2023

« Toujours est-il que si les conditions pluviométriques ne s'améliorent pas franchement d'ici le mois d'avril, les déficits et sécheresses pourront potentiellement devenir très préoccupants pour le printemps et l'été 2023 en France avec notamment des réservoirs et lacs de barrage qui n'ont de loin pas reconstitué leurs réserves, et des niveaux de nappes phréatiques globalement encore très bas sur la plupart des bassins. »