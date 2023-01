Neuf éléments clés pour une installation « viable, vivable et durable »

De septembre à novembre dernier, la chambre d'agriculture d'Occitanie a listé, chaque mardi sur sa page Facebook, les principaux critères à avoir en tête pour « une installation agricole viable, vivable et pérenne ». Ces derniers ont été mis en avant par l'étude Dino sur le Devenir des INstallations en Occitanie.

1. Le statut juridique

Selon cette enquête, le taux de maintien dans l'activité agricole est supérieur lorsqu'on s'installe en tant que chef (e) d'exploitation, sans doute parce que ce statut apporte plus de sécurité sur le plan social notamment.

2. La forme sociale

L'installation en société paraît plus favorable, en particulier en Gaec, grâce au partage des capitaux à investir, du travail et des responsabilités.

À ce sujet : Sociétés agricoles − Des atouts pour s'installer à valoriser

3. La formation et les expériences professionnelles

Via des diplômes agricoles, ainsi que des stages, l'apprentissage ou le salariat en fermes avant de s'installer, les futurs agriculteurs acquièrent les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour gérer une exploitation techniquement, économiquement, en termes de ressources humaines, etc.

4. L'environnement économique et professionnel

La présence d'entreprises de l'amont et l'aval pour les productions choisies, ainsi que celle d'organismes agricoles (conseil technique, économique, banques...), permet aux jeunes installés de s'assurer des débouchés et d'être bien entourés.

5. L'implication dans la vie locale

Dans le domaine pro comme perso, à travers l'engagement dans les OPA (organisations professionnelles agricoles) syndicales ou non, les filières, les associations sportives, culturelles... Cela facilite l'intégration dans le territoire, la mise en réseau, les échanges entre producteurs grâce auxquels on peut obtenir des conseils et/ou du soutien.

Citons, par exemple, les groupes de développement : Témoignages −

« Dès l'installation, investir du temps pour en gagner derrière »

6. Les aides financières

La dotation jeune agriculteur, bien sûr, mais pas seulement. D'autres dispositifs existent, parfois spécifiques à certaines régions, départements, collectivités locales. Se renseigner donc car cela peut alléger le poids financier d'une reprise ou création d'entreprise. Attention, depuis le 1er janvier 2023, la gestion de la DJA est régionalisée. Les critères d'attribution et les montants peuvent donc varier. D'où l'importance, là aussi, de s'informer.

À propos de la régionalisation de la DJA :

Ce qui peut changer − Le cas de la région Aura

7. L'accompagnement

Se faire accompagner par les personnes compétentes pendant son parcours à l'installation, dès l'envie de devenir agriculteur jusqu'aux premières années d'activité, et même tout au long de sa carrière, ne peut qu'être bénéfique pour connaître les démarches à effectuer, la réglementation à suivre, ainsi que les aspects techniques et économiques de conduite d'une exploitation.

Retrouvez toutes les étapes pour s'installer en agriculture.

8. Des objectifs et moyens cohérents

9. Le revenu et la charge de travail

Ce sont deux points de vigilance pour réussir son installation agricole. Mais aussi deux éléments qui pèchent selon les jeunes agriculteurs et agricultrices interrogés.

Écoutez, de plus, le podcast de la chambre d'agriculture d'Occitanie "Trajectoires agricoles, ils ont osé !". Des hommes et des femmes parlent de leur métier d'agriculteur/agricultrice, expliquent pourquoi ils l'ont choisi et comment ils le vivent au quotidien.

Comme Séverine :

Et Jérôme :