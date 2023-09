MécaÉcole : pour faire connaître les Cuma aux élèves en formation agricole

Un succès pour cette première édition de MécaÉcole ! La Cuma de la Vallée de la Joigne – 30 adhérents environ, 5 salariés, 80 matériels – a accueilli, le 19 septembre, à Canisy près de Saint-Lô dans la Manche, 750 élèves et 50 enseignants de 17 établissements de l’enseignement agricole (lycées, maisons familiales rurales, CFA) de Normandie et de Mayenne. Proposée par la fédération régionale des Cuma de l’Ouest, cette journée, ouverte de la classe de 4e au BTSA, a cependant rassemblé 70 % de bac pro.

Promouvoir leur intérêt à l'installation et après

Elle visait à faire découvrir, aux jeunes qui se destinent à un métier dans l’agriculture, et notamment à celui d’agriculteur, cette organisation dont l'objectif est de mutualiser le matériel. Car la plupart d’entre eux ne connaissent pas son fonctionnement, ni son intérêt en particulier au moment de s’installer sur une exploitation : réduction des investissements et des charges de mécanisation, mise à disposition d’équipements performants, gain de productivité et de temps, entraide, partage de main-d’œuvre, mutualisation d'ateliers, de compétences et d’expérience, convivialité... Beaucoup n’en ont même jamais entendu parler.

Il s’agissait de promouvoir son rôle dans « la modernisation et le développement de l’agriculture », ainsi que dans le maintien de « territoires ruraux vivants », de même que « les valeurs véhiculées : le travail collectif, la solidarité, etc. », explique la FRCuma Ouest.

Plusieurs Cuma locales étaient aussi présentes. Au total, une centaine de membres du réseau (exploitants utilisateurs et/ou administrateurs de ces structures, salariés y travaillant) ont participé à l’événement, aux divers présentations/ateliers et aux échanges avec les étudiants.

Sensibliser aux coûts de mécanisation

Les thèmes abordés, généraux et plus techniques, en s’appuyant sur une trentaine d’engins et d’outils en démonstration sur 6 ha :

- C’est quoi une Cuma ?

- Et si j’allais travailler dans une Cuma ?

- Le matériel, ça coûte et ça rapporte, il faut faire les bons choix

- Epandage de lisier et fumier : les bonnes pratiques

- Désherbage mécanique : les clés de réussites

- Implanter un couvert dans le maïs ensilage

- La bonne dose au bon endroit et au bon moment Agriculture de précision : le retour aux fondamentaux !

L’animation ludique "Mon (très) cher tracteur" avait pour but de sensibiliser, la future génération d’exploitants et de salariés en agriculture, au coût de revient des engins agricoles sur une exploitation en les comparant à ceux d’utilisation en Cuma, via l’appli cumacalc.fr.

Le plus parlant sans doute : le témoignage de Julien Gillette, jeune éleveur, qui a repris en hors cadre familial une ferme sans aucune machine.

Au-delà des avantages des Cuma pour les producteurs, les participants ont pu voir les besoins de main-d’œuvre de ces structures, dans différents métiers, et la possibilité de s’y préparer entre autres via l’apprentissage.

