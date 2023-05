Agrial et Natura'Pro officialisent leur fusion

La fusion entre Agrial, un poids lourd de l'agroalimentaire connu pour ses marques Florette, Loïc Raison ou Soignon (plus de sept milliards de chiffre d'affaires en 2022) - et Natura'Pro (84 millions d'euros de chiffre d'affaires la même année) sera effective dès ce jeudi 1er juin, selon un communiqué. Les deux coopératives soulignent leur volonté de « construire un avenir commun au service de leurs agriculteurs-adhérents, dans le respect des valeurs coopératives et en favorisant les synergies ».

Elles avaient annoncé en octobre leur « projet de rapprochement », et leur fusion a été autorisée en février par l'Autorité de la concurrence. Cela « permettra de renforcer la présence d'Agrial dans la vallée du Rhône », souligne son président Arnaud Degoulet, cité dans le communiqué. Agrial compte déjà quatorze sites agroalimentaires (fromageries, charcuteries, conditionnement de légumes frais) dans la région Alpes Sud-Est. Avec la fusion, elle se renforce en amont, passant de 150 à « près de 1 000 » agriculteurs adhérents, comme en aval en étoffant son réseau de distribution - Natura'Pro a des magasins pour les professionnels agricoles et le grand public (sous l'enseigne Gamm Vert).

Basé à Caen, Agrial a beaucoup grossi ces dernières années au fil des rachats d'entreprises et des fusions-absorptions avec d'autres coopératives, doublant son chiffre d'affaires en dix ans.