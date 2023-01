JA Bas-Rhin : #OMG, la web-série décalée anti-clichés agricoles !

Depuis neuf mois, Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin diffuse sur les réseaux sociaux, dont Youtube, la web-série OMG pour "Oh mon grain". En 2'30" à 3'30", trois colocataires, Lisa, « la voix de la sagesse », Élise, « qui pense tout savoir » et Hugo, « le naïf » veulent « clarifier les choses » sur l'agriculture, en tordant le coup à certaines idées reçues, sur un ton décalé pour attirer l'attention du grand public. Et lui montrer que les agriculteurs savent ne pas se prendre au sérieux, pour lui faire passer des messages qui le sont. On peut voir notamment les filles se faire un masque avec du lait, l'une d'elle, hésitante, en raison de son intolérance au lactose et Hugo manger de la peinture parce qu'elles viennent de lui dire qu'elle contient du maïs.

D'ailleurs, pour leurs maïs, « les agriculteurs utilisent énormément d'eau. Et ils en produisent beaucoup alors qu'on en mange peu, à part au cinéma », : voilà la contre-vérité à laquelle s'attaque l'épisode OMG #1 - Ça germe. Élise, Lisa et Hugo expliquent alors qu'il a bien d'autres usages et pas qu'en alimentation animale, dans la peinture par exemple. Puis, après un rapide historique, retraçant son introduction puis son développement en France, qu'il s'agit de « la première céréale cultivée au monde » puisque... « la plus efficiente au niveau de la consommation d'eau ». Et c'est aussi la plus consommée ! « On en retrouve partout ou presque », insistent-ils en listant un certain nombre de produits en contenant dont « un tiers sont non-alimentaires », parce qu'il permet de « remplacer des substances nocives et est biodégradable ».

Le deuxième volet, OMG #2 - Ça pousse, est lui consacré au houblon. Les trois colocataires précisent qu'il est cultivé en Alsace depuis le 18e siècle et qu'aujourd'hui, « 43 producteurs de ce département assurent 90 % de la production nationale », à partir de laquelle on obtient entre 500 et 550 millions de cannettes. Ils détaillent l'étape clé de la récolte de cette plante, qui pousse de plus de 10 m par an, où il faut trier « les fleurs femelles qui serviront à aromatiser la bière ». « Quelques grammes par litre suffisent », complète Lisa ajoutant qu'un tiers des bières bues dans notre pays proviennent de brasseries alsaciennes.

OMG #3 - Ça picore s'intéresse à la filière volaille et OMG #4 - Ça s'enracine à la betterave, qui permet de fabriquer le sucre, et aux fameux et imprononçables néonicotinoïdes. Saviez-vous qu'elle a commencé à être cultivée en France « sous Napoléon parce que la marine anglaise bloquait les bateaux de sucre de canne » ? Ce « grâce aux expérimentations d'un chimiste ayant extrait du sucre à partir de betteraves » ? Un procédé similaire à celui en vigueur actuellement mais les débouchés, eux, se sont diversifiés (alcool pour les parfums ou le gel hydroalcoolique entre autres, et biocarburants), souligne Lisa. Ses autres explications portent sur la couleur blanche, naturelle et l'absence de raffinage. Elle rétablit enfin quelques vérités sur les néonicotinoïdes : pourquoi et comment ils sont employés, leur nocivité réelle sur les abeilles. Et ensuite sur la consommation énergétique de cette culture.

Dans OMG #5 - Ça rumine, comme le titre l'indique, il est question des vaches et de la production laitière. L'alimentation des animaux, l'utilisation des effluents comme fertilisants ou pour fabriquer du biogaz, et le devenir du lait sont explicités. Sans oublier le bien-être animal bien sûr. Les clichés que JA du Bas-Rhin cherche à combattre ici : "pour préserver la planète, il vaut mieux ne pas en consommer, à moins qu'il soit d'origine végétale". Et que produire un litre de lait exige d'énormes quantités d'eau. Quant au dernier numéro OMG #6 - Ça murit, publié il y a trois jours, il met en avant les circuits courts et les produits agricoles locaux.

