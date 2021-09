Euronext Blé et maïs dans le vert après le relèvement des prévisions américaines

Le rapport mensuel Wasde du ministère américain de l'Agriculture publié vendredi a relevé l'estimation de la production mondiale de blé et de maïs pour 2021-2022.

Pour les États-Unis, la production de maïs a été revue en nette hausse à 380,9 millions de tonnes en septembre (contre 374,7 en août), compensant largement une légère baisse de la production brésilienne.

USDA reduces #Brazil's #corn crop by 1 mmt, but #Argentina's went up 1.5 mmt. #Soybeans unchanged. pic.twitter.com/tD4E61ybuV