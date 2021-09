Commercialisation 2021/2022 Des céréales françaises compétitives sur le marché européen

Dans le prolongement de son conseil spécialisé Grandes cultures de la mi-septembre, FranceAgriMer a fait état d’une bonne compétitivité des céréales françaises : elles « se positionnent favorablement en termes de prix sur les marchés des grains, avec une offre nord-américaine sévèrement affectée par un été historiquement très chaud et sec, et dont les cours, en très forte hausse, se déconnectent des prix de leurs grands concurrents. »

Plus spécifiquement sur le blé tendre, le Service de la statistique et de la prospective évalue désormais la récolte à 36,06 millions de tonnes (Mt), ce qui réduit les estimations des disponibilités d’1 Mt par rapport à juillet.

Du côté des utilisations intérieures, les estimations sont plutôt stables par rapport à juillet, sauf en ce qui concerne les prévisions d’incorporation par les fabricants d’aliments du bétail, en baisse : 5,2 Mt, contre 5,4 Mt estimés en juillet et 4,5 Mt pour la campagne 2020/21.

« En revanche, les prévisions d’exportation de blé tendre vers l’Union européenne sont révisées en nette hausse », souligne FranceAgriMer : plus de 8 Mt (+ 0,7 Mt par rapport à juillet dernier, + 1,9 Mt par rapport à 2020/21). Une évolution qui s’explique principalement par « la forte hausse du coût du fret, qui favorise les marchés de proximité plutôt que le grand export ».

Les prévisions d’exportation de blé tendre vers les pays tiers sont ainsi revues à la baisse, à 9,6 millions de tonnes (– 0,9 Mt par rapport à juillet mais + 2,2 Mt par rapport à 2020/21).

