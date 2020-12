Chicago hebdo Le soja au plus haut depuis l'été 2014

• AFP

Le cours du soja coté à Chicago est monté vendredi à son plus haut depuis six ans et demi, porté par la météo en Amérique du Sud et des chiffres rassurants sur les exportations américaines.

Le maïs a progressé et le blé s'est un peu tassé. « Les prévisions météorologiques semblent menaçantes en Amérique du Sud pour les cultures de maïs et de soja, notamment en Argentine, où il y a eu moins de précipitations qu'au Brésil », décrit Brian Hoops de Midwest Market Solutions. « Les deux pays ont grandement besoin d'averses supplémentaires au moment où le temps est devenu plus chaud et plus sec sur la majeure partie de leur territoire », ajoute l'expert. La céréale et l'oléagineux ont par ailleurs continué de profiter de chiffres rassurants pour la demande aux États-Unis. Selon les données hebdomadaires publiées jeudi par le ministère américain de l'Agriculture (USDA), les États-Unis ont exporté la semaine dernière 1,92 million de tonnes de maïs et 932.300 tonnes de soja pour la campagne en cours, des volumes supérieurs aux attentes. Le blé a pour sa part légèrement baissé vendredi, pénalisé par le renforcement du dollar par rapport aux autres grandes devises. Libellée dans la devise américaine, la céréale a tendance à reculer quand le dollar progresse, car elle devient moins chère pour les acheteurs munis d'autres monnaies. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 6,0825 dollars contre 6,0875 dollars jeudi, baissant de 0,08 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,3750 dollars contre 4,3250 dollars la veille, en progrès de 1,16 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 12,2000 dollars contre 12,0125 dollars à la dernière clôture, prenant 1,56 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

