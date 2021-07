L'info marché du jour Coup de froid sur le Brésil

« Le coup de froid qui a touché le sud du Brésil ces derniers jours aurait causé des dégâts considérables », écrivait hier Marius Garrigue sur terre-net.fr. En particulier, le maïs safrinha a été touché par trois jours de gelées consécutives.

Dans sa lettre hebdomadaire consacrée aux marchés, l’Association générale des producteurs de maïs précise : « Communs à cette période de l’année, les épisodes de gel prêtent habituellement peu à conséquence. Cependant, les maïs safrinhas ont été semés tardivement et sont donc touchés alors qu’une part importante des surfaces est au stade du remplissage du grain voire de la pollinisation. »

