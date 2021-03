Consommation Début d’année positif pour les achats de pommes de terre

Les températures hivernales ont favorisé l’engouement des ménages sur les pommes de terre fraîches en janvier. Les quantités achetées sont ainsi en hausse de 13,6 % par rapport à l’année précédente, indique le CNIPT.

Grâce aux journées froides du début d’année, les achats de pommes de terre des ménages entre le 28 décembre et le 24 janvier ont augmenté de +13,6 % par rapport à la même période l’année précédente, indique le CNIPT. Les quantités achetées augmentent sous les effets conjoints d’une hausse de la taille de clientèle (+8,4 %) et d’une hausse du panier moyen en volume (+3,4 % par acte d’achat).

Outre la météo, le prix attractif en GMS (1 €/kg, soit -5,4 %/2019- 2020) a également pu jouer dans la croissance des achats. Ainsi, ce sont surtout les formats vendus entre 1 et 2 kg (+81 % en volume par rapport à l’an dernier) et ceux de 5 kg (+17,6 %) qui expliquent l’augmentation des ventes en GMS. Le plus de 5 kg progresse aussi, dans une moindre mesure (+6 %), tandis que le vrac recule (-3 %).

Néanmoins, la hausse des achats profite à l’ensemble des circuits de distribution et des profils de magasin, notamment les magasins de proximité (+10 %) et les drives (+66 %).

En cumul, depuis le début de la campagne 2020-2021, soit sur la période du 10 août 2020 au 24 janvier 2021, les quantités achetées par les ménages augmentent de près de 10 %, par rapport à la campagne précédente sur la même période, précise encore le CNIPT.

