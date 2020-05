L'info marché du jour Des exports européens de blé en hausse de 63 % cette année

La Commission européenne continue d'alourdir son cumul d'exports. Au 25 mai, 30,7 Mt de blé tendre ont été expédiées depuis l'Europe, dont un tiers d'origine française.

Les exports de blé de la campagne 2019/20 maintiennent leur avance par rapport à l'an dernier. (©Pixabay)Les exports européens de blé tendre continuent de progresser à un rythme soutenu en cette fin de campagne. Dans son dernier rapport hebdomadaire, la Commission européenne a augmenté à 30,7 Mt son cumul d’export depuis le 1er juillet. L’écart reste grand avec les 18,8 Mt de l’an dernier : + 63 % !// Au 25 mai, les chargements français s’élèvent désormais à 10,6 Mt, ce qui correspond à un tiers des exports européens. Il reste un peu plus d'un mois à la France pour atteindre l'objectif fixé par FranceAgriMer, qui se situe à 13,3 Mt.Derrière la France, on retrouve la Roumanie qui a passé le cap des 5 Mt. L'Allemagne, à 4,3 Mt et la Pologne, à 3,1 Mt, sont les deux autres pays européens à avoir le plus expédié de blé sur la campagne. À lire : Le Covid-19 favorise toujours les exports de blé français vers les pays tiersLes exportations d'orge de l'Union européenne sont, elles aussi, large...