L'info marché du jour En Argentine, les ventes de soja à l'export ont explosé en trois jours

Les producteurs argentins de soja ont vendu 3,1 Mt de fèves de soja à l’export entre lundi et mercredi, soit cinq fois plus que la semaine dernière, indique l’agence Reuters.

Ceci fait suite à une annonce du gouvernement, qui met en place un nouveau taux de change pour les exports de soja entre le 5 et le 30 septembre. Les producteurs peuvent convertir leurs recettes à 200 pesos argentins par dollar US, tandis que le taux officiel est d’environ 140 pesos pour 1 dollar.

Argentina's September off of 200 pesos to the dollar for #soybeans sold by farmers resulted in 2.13 mmt moved in the first two days, with China rumored to have bought 7 cargoes taking advantage of the opportunity. #oatt