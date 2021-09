L'info marché du jour En Australie, les estimations de récolte bondissent

Mardi 7 septembre, le département australien de l’agriculture a livré des prévisions de récolte beaucoup plus optimistes qu’au mois de juin. « Le continent bénéficie encore cette année d’un climat favorable sous l’effet La Niña », rapporte le cabinet Agritel.

En particulier, la production de blé atteindrait 32,63 millions de tonnes, des volumes proches du record de l’année dernière (33,34 Mt) et un bond de presque 5 Mt par rapport aux dernières estimations.

ABARES have increased wheat production in the September update to 32.6mmt from 27.8mmt during June. pic.twitter.com/alkQEPoP7X