L'info marché du jour La production record en Ukraine se confirme

La semaine dernière, l’Ukraine annonçait avoir récolté la quasi-totalité de ses blés, soit 32 Mt, un record. Le ministère de l’agriculture, relayé par l’agence Reuters, indique que le pays « prévoit de battre environ 76 Mt de céréales en 2021, contre 65 Mt en 2020 ».

Le gouvernement a annoncé le 25 août que les exportations de blé sont déjà en légère hausse depuis le début de la campagne 2021/2022 juillet-juin, et s'attend à un total de 56 Mt de céréales exportées sur 2021/2022 : 20,7 Mt de blé, 30,7 Mt de maïs et 4,1 Mt d'orge.

Une nette hausse : en 2020/2021, l’Ukraine a exporté 44,7 Mt de céréales, dont 16,6 Mt de blé, 23,1 Mt de maïs et 4,2 Mt d’orge.

???? Ukraine 21/22 season - latest update!



?? Wheat



4,174,256 MT exported

2,068,694 MT expected (in the lineups)



Total: 6,242,950 MT



?? Barley



2,760,261 MT exported

535,659 MT expected (in the lineups)



Total: 3,295,920 MT