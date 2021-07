L'info marché du jour L'Ukraine se prépare à une récolte record

La production totale de céréales et d’oléagineux en Ukraine pourrait dépasser les 100 millions de tonnes cette année, a indiqué le ministre de l’agriculture Roman Leshchenko à l’agence Reuters début juillet.

Les premiers résultats de la campagne de récolte dans le sud du pays permettent un tel optimisme : le président de l’Association ukrainienne des céréales, Mycola Gorbachev, évoque de fait de bons résultats dans la zone d’Odessa, avec un « rendement en orge qui dépasse de 2 à 2,5 fois celui de l'année dernière, ce qui est supérieur à la moyenne des cinq dernières années ».

La météorologue d’État Tatyana Adamenko évoquait, jeudi, une récolte céréalière de 75,8 millions de tonnes, contre environ 65 millions de tonnes l’an dernier.

