L'info marché du jour Engrais : Yara cesse de s’approvisionner en Russie

La guerre en Ukraine mène les entreprises européennes à réduire voire stopper la production d'engrais et à interrompre leurs achats auprès des entreprises russes.

Suite aux sanctions prononcées le 9 mars par l’UE contre la Russie et son alliée biélorusse, les entreprises européennes produisant des engrais cessent tour à tour de faire commerce avec ces deux pays.

Le producteur norvégien Yara a ainsi annoncé le 11 mars qu’il interrompait ses achats auprès des entreprises et particuliers touchés par les sanctions. Il arrête notamment de s’approvisionner auprès des entités russes Eurochem, Uralkali, Uralchem et PhosAgro.

Yara avait déjà annoncé quelques jours plus tôt restreindre temporairement à 45 % la production d’ammoniac et d’urée dans ses usines de Ferrare (Italie) et du Havre.

En cause : la flambée inédite des prix du gaz naturel - nécessaire à la production des engrais azotés, due aux craintes sur les approvisionnements en gaz russe. L’Autrichien Borealis a également réduit sa production d’ammoniac ; le Hongrois Nitrogenmuvek a cessé temporairement d’en produire le 9 mars.

