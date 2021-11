L'info marché du jour Export de céréales : la Russie resserre la vis

Mercredi 10 novembre, le ministre russe de l’agriculture en Russie a laissé entendre que le pays allait modifier le mode de calcul de ses taxes à l’export de céréales en cas de forte hausse des prix sur le marché mondial.

Depuis le 2 juin, ce système de taxe flottante à l’export de céréales vise à limiter l’inflation des denrées alimentaires dans le pays, actuellement au plus haut depuis 5 ans. Elle est calculée chaque semaine par le ministère, en prenant 70 % de la différence entre 200 $ et les prix pratiqués par les exportateurs. Elle est donc fixée à 69,9 $/t en blé pour la période allant du 10 au 16 novembre et devrait atteindre 77,10 $/t pour les sept jours suivants.

???? Russia grain export taxes 17-23/11 , updated today



Taxes have been increased for all three major grains for the week of 17 ->23rd Nov. 2021



Commodity (USD $/MT)



Wheat ?? $77.10 =+$7,2

Corn?? $62.90 +$12,8??

Barley $66 =+$11,20 ??



Exporters ??

“Russian roulette” ?? ??