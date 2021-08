Euronext Le blé flambe, l'échéance rapprochée proche d'un record

Les prix du blé flambaient, vendredi à la mi-journée, particulièrement sur l'échéance rapprochée qui tutoyait des niveaux de prix records, notamment en raison de problèmes logistiques pour charger les bateaux français.

« Il y a une réalité des moissons qui s'éternisent, des interrogations sur les qualités et une activité à l'export qui était programmée et qui aujourd'hui, finalement, est plus que freinée par les moissons », a résumé Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel, lors d'un entretien à l'AFP.

Cette flambée des cours s'est notamment accélérée après la publication le 12 août du dernier rapport mensuel (Wasde) du ministère américain de l'Agriculture, qui a considérablement révisé à la baisse ses prévisions de production pour de grands pays exportateurs comme la Russie ou le Canada.

Global 2021/22 wheat production forecast is reduced 15.5 million tons this month to 776.9 million, led by sharp declines in Russia & Canada.

Production still slightly higher than last year, mostly on increased output from Argentina, the EU, Pakistan, & Ukraine. #OATT #WASDE pic.twitter.com/MMVDIq1IR7 — USDA Office of the Chief Economist (@usda_oce) August 12, 2021

Cette nouvelle donne, en raison de problèmes de sécheresse, se combine sur Euronext à une évolution de la parité qui dope la compétitivité des marchandises européennes à l'export. Elle s'ajoute en outre à des moissons interminables, à cause des intempéries rencontrées en France, qui ont considérablement ralenti les moissons et donc les possibilités de chargement.

Concernant l'aspect monétaire, « à l'inverse, ça pénalise le marché américain, or on aime bien quand même être un peu à l'unisson, donc quand le marché américain est un peu fébrile, malgré des éléments fondamentaux plutôt en notre faveur, on suit souvent les mêmes mouvements », a prévenu M. Le Molgat.

En attendant, l'échéance de septembre sur le marché à terme flambait à la mi-journée, progressant peu avant 13h30 (11h30 GMT) de 15,50 euros à 276,50 euros. L'échéance de décembre grimpait pour sa part de 4,25 euros à 248 euros, pour plus de 28 000 lots échangés.

À la clôture, la tonne de blé tendre sur Euronext a atteint en 2007 le prix record de 280,25 euros selon M. Le Molgat. En cours de séance, elle a déjà dépassé le seuil des 300 euros.

L'écart de prix de près de 10 % entre l'échéance rapprochée et la suivante, s'explique par un « stress logistique (...) qui est quand même compliqué », selon M. Le Molgat.

La tonne de maïs, elle, progressait de 2,50 euros sur l'échéance de novembre à 218,25 euros, et d'un euro sur l'échéance de janvier à 218,50 euros, pour environ 350 lots échangés.

