Commercialisation du blé tendre 2021/22 FranceAgriMer revoit à la baisse ses prévisions d'exportations

À l'export comme sur le marché français, l'utilisation du blé tendre sur la campagne en cours a été révisée à la baisse. En parallèle, le volume disponible est en hausse par rapport aux dernières prévisions. .

Alors que la campagne de commercialisation 2021/22 court depuis quatre mois, FranceAgriMer a revu à la hausse de 200 000 tonnes le volume total de blé tendre disponible par rapport à ses estimations du mois de novembre, porté par une hausse de la collecte. Le volume disponible atteindrait 35,73 millions de tonnes (Mt), soit 17 % de plus que pour la campagne précédente.

Les utilisations sont par contre annoncées plus basses que prévu. Les prévisions d’exportations vers pays tiers sont ainsi réduites à 9,2 Mt, une baisse de 200 000 tonnes par rapport aux prévisions de novembre, soit 24 % de moins qu’en 2020/21.

La faute à « la présence importante de l’hémisphère sud sur les marchés » et plus précisément à la « bonne compétitivité des blés argentins et australiens ».

La part de l’utilisation du blé tendre par les fabricants français d’aliment du bétail français est revue à 4,65 Mt (- 100 000 tonnes) à cause de « l’écart de compétitivité toujours prégnant entre blé fourrager et maïs », quand les utilisations pour l’amidonnerie et la panification sont annoncées en hausse « en raison de la reprise économique en sortie de crise ».

Le marché utiliserait donc 32,22 Mt (et non plus 32,39) de blé tendre au cours de cette campagne et « le stock s’alourdirait à près de 3,51 Mt en fin de campagne ». Le stock final était de 3,17 Mt en 2020/21 et de 2,33 Mt en 2019/2020.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net